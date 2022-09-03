軒嵐諾二度開眼！柯文哲「明天別想放颱風假」　網反應超一致

▲柯文哲表示，「明天也不用想放假了！」（圖／記者陳家祥攝）



網搜小組／劉維榛報導

「軒嵐諾」暴風圈預計今（3）日下半天接觸陸地。而北市市長柯文哲坦言，最接近台灣是今天晚上，「所以今天沒有放假，明天也不用想放假了！」一番話引發討論，網友反應也超一致直呼，「沒人期待放假啦，明天星期天！」

柯文哲今視察建國抽水站，他表示颱風沒有直接侵襲台北，但是外圍環流還是帶來大量雨量，考能下午會降為2級，但是下午2點還是會關閉堤防水門，怕淡水河水勢上漲，等淡水河水量下降再開啟，再重新開放水門。

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至於大家關注的颱風假部分，柯文哲說，不敢說百分之百，最接近台灣是今天晚上，「所以今天沒有放假，明天也不用想放假了」。

對此，一票網友也根本不期待回應，「明天本來就放假」、「明天是周日呀」、「這颱風超小好嗎？暴風圈沒碰到台灣，一堆人喊放假是怎樣」、「明天不用想放，那禮拜一可以嗎」、「沒人期待放假啦，明天星期天」、「柯阿北說得很中肯」、「因為明天本來就放假」。

▲軒嵐諾持續增強並二度開眼。（圖／氣象局）



根據氣象局最新發布，軒嵐諾今上午11時中心位置在北緯23.3度，東經124.7度，即在台北東南東方約380公里之海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

目前軒嵐諾颱風二度開眼，氣象局預報員謝佩芸表示，昨天颱風環境比較差，吸入乾空氣，颱風結構不是很好，昨下半天外圍雲系整合起來，今天觀測上看到颱風逐漸有比較明顯中心出現。

謝佩芸說強調，軒嵐諾已達中度颱風上限，緩慢北上，警戒區域海面上包括東北部、東南部和北部海域都是海警範圍，暴風圈今下半天接觸陸地，宜蘭、基隆、新北發布颱風警報；今晚到明上半天颱風最接近台灣，北台灣和中部山區降雨明顯，沿海風浪大，陸地防強陣風，東南部也要嚴防焚風。

至於颱風暴風圈何時觸地，謝佩芸指出，依照新路徑評估，可能是晚上，但軒嵐諾左右擺動，且移速慢，不同偏移情況會有好幾小時落差，但至少傍晚過後會觸地。