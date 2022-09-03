軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

▲氣象局預報員謝佩芸9/3上午0840說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾離強颱又近了一步！中颱軒嵐諾陸警發布，暴風圈預計會接觸新北、基隆、宜蘭，軒嵐諾也已增強、長胖，預計明天(9/4)凌晨2時轉為強颱，預計今晚暴風圈觸地。

氣象局表示，今天入夜到明天上半天是颱風離台灣最接近時間，北台灣將有豪大雨，中部和南部山區也有較大雨勢。

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軒嵐諾帶來猛烈雨彈開轟，氣象局今上午8時50分針對9縣市發布豪大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、臺北、新竹市、臺中、彰化、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局8：30最新一報軒嵐諾颱風警報。（圖／中央氣象局）

氣象局今凌晨2時半已發布海上陸上颱風警報，根據氣象局今上午8時半發布，軒嵐諾颱風上午8時的中心位置在北緯 23.0 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒 48 公尺，相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，相當於 17 級風。

根據最新一報顯示，軒嵐諾七級風暴風半徑已從250公里擴大為280 公里，十級風暴風半徑 100 公里，不但長胖了，近中心最大風速每秒 48 公尺也將在(9/4)凌晨2時增強為每秒 51 公尺，轉為強颱。

根據最新資料顯示，第11號颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅。預計此颱風暴風圈未來有擴大趨勢。

▲氣象局發布軒嵐諾風力和雨量趨勢。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，颱風已有略為增強，預期今天會北轉往北北西移動，今天入夜和明天上半天是離台灣最接近的時間，宜蘭、新北、基隆發布警戒，暴風圈預計今天傍晚過後會觸地。

謝佩芸指出，今天白天到入夜，降雨最明顯地方在北部地區，北部山區累積雨量會比較大，中部山區到南部山區也會有較大雨勢，山區活動要注意坍方和落石，雨勢預計週日下午趨緩，今天下半天蘭嶼也將出現10到12級強陣風。

▲氣象局發布軒嵐諾風力和雨量趨勢。（圖／氣象局）

今天到明天上午颱風及其外圍環流影響，臺灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨，其中北部山區有局部大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，中部山區有局部大雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。

明日下午起颱風逐漸遠離，北部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。颱風及其外圍環流沉降影響，明日東南部地區易有局部焚風。今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。



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