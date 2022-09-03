海面風浪7級！船班「全部停駛」　小琉球遊客受困島上...無法回台

▲東琉線交通船3日因海面風浪過全部停航 。（圖／聯營處公關經理提供）

記者陳崑福／屏東報導

受軒嵐諾颱風外圍環流影響，東琉線交通客船聯營處緊急於今（3）日上午6時許貼出公告，為了航行安全考量，宣布停航；不少遊客行李早就準備好抵達東港碼頭，準備前往小琉球，到場一看傻眼。而在小琉球島的遊客也無法返回本島，受困島上，勢必多待上一天。

軒嵐諾颱風外圍環流昨天影響台灣海峽及東港、小琉球海域，但海面海浪還在控範圍，因此中午過後，除泰富輪、大福航運公司公告今(3)日停航外，其他航運公司均宣佈今天如期開船。

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今早由於海象風浪太大，瞬間風達7級以上，對航行船隻及人員安全帶來很大威脅，船務公司基於安全考量，不得已緊急宣佈全部停航。

有遊客以為至小琉球還有船班可搭，按照行程要到小琉球玩，一大早帶著行李抵達東港線交通船碼頭站，看到航班全部停航訊息，傻在現場。

東琉線業者表示，根據中央氣象局資料，今天早上6點到下午6點，受颱風外圍環流影響，海上風浪在7級、甚至更高，浪高2米，海象很惡劣，基於航行安全，無法啟航，除非軒嵐諾颱風北上速度加快，否則今天很難開船。

而昨天有不少遊客到小琉球玩，今天遇到如此的大風浪，在航運公司基於安全海上安全考量，可能無法今天回到東港，要在島上多住一天了。