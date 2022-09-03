LIVE／暴風圈最快6點觸陸！　氣象局最新說明

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中颱軒嵐諾陸警發布，暴風圈預計今天(9/3)傍晚會接觸新北、基隆、宜蘭。軒嵐諾也已增強、長胖，最快明天凌晨2時轉為強颱。氣象局表示，今天入夜到明天上半天是颱風離台灣最接近時間，北台灣將有豪大雨，中部和南部山區也有較大雨勢。氣象局將於11:40說明颱風最新動態。

▲氣象局預報員謝佩芸說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

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氣象局今凌晨2時30分已發布海上陸上颱風警報，軒嵐諾今天上午10時的中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之海面上，以每小時16公里速度向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

軒嵐諾去3小時強度稍增強且暴風圈略為擴大，根據預測，最快在明天凌晨2時，近中心最大風速將達到每秒 51 公尺，也就是重回強烈颱風等級。

▲氣象局發布軒嵐諾風力和雨量趨勢。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，今天白天到入夜，降雨最明顯地方在北部地區，北部山區累積雨量會比較大，中部山區到南部山區也會有較大雨勢，山區活動要注意坍方和落石，雨勢預計週日下午趨緩，今天下半天蘭嶼也將出現10到12級強陣風。



「龐然大物就在台灣東邊，很幸運不是直撲台灣！」氣象專家彭啟明則指出，暴風圈預估今天傍晚6時觸陸，明天下午2時脫離陸地，大約中午前後，至於脫離海上警報時間，可能是明天晚上9時。彭啟明提醒，軒嵐諾颱風是今年到目前為止地球上最強的天氣系統，它曾經最強是風速每秒53公尺，後續觀察是否會更強。

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