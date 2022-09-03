軒嵐諾威脅增！暴風圈今晚觸地　7處風管處旅遊景點預警性封閉

▲因應颱風，部分風管處景點和水域預警封閉。（資料圖／澎湖國家風景區管理處提供）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地，將對宜蘭、新北和基隆等構成威脅，觀光局也已針對東北角、東海岸等7處旅遊景點預警性封閉。

中颱軒嵐諾已發布陸警，不過由於軒嵐諾仍持續增強，暴風圈也將持續擴大，預計今晚會接觸新北、基隆、宜蘭等地，今入夜後到明天上半天離台灣最近，將帶來劇烈降雨、強風和長浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應軒嵐諾威脅，觀光局也針對7處風管處旅遊景點預警性封閉，包括東北角、東海岸、北海岸、花東縱谷、雲嘉南、澎湖、茂管處等相關景點。

根據觀光局公告，平均風力達8級、浪高6公尺(巨浪)以上時將預警性封閉。目前景點預警封閉包括東北角：龜山島(9/1-5)、龍洞四季灣、龍洞灣海洋公園及福隆海水浴場（9/1-9/4）景點封閉。

東部海岸：花蓮縣轄區石梯坪及石門遊憩區海濱步道、臺東縣轄區三仙台及小野柳遊憩區海濱步道、綠島地區柴口、大白沙、石朗潛水區預警性封閉。

▲部分國家風景區旅遊景點預警性封閉。（資料圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

北觀處：野柳地質公園第一區燭台石景觀區、淺水灣、白沙灣、麟山鼻、風筝公園及中角灣往海灘入口已設置封鎖線、和平島公園關閉親親/藍海水池及沙灘。

花東縱谷：飛行傘起跳台(鹿野高台及泰平山)及降落場、卓溪白端部落景觀拱橋9/2起預警性封閉、臺東縣卑南鄉利吉惡地解說步道(土石流淺勢危險區) 9/3上午9時起封閉。

雲嘉南：馬沙溝濱海遊憩區(9/2~9/4)預防性休園。澎管處：北寮奎壁山地質公園分海步道預警性封閉。茂管處：茂林谷、情人谷及涼山步道預警性封閉。

觀光局表示，該7處風管處的旅遊景點、水域和海域等，依據海警和陸警、觀測浪高和風力，都已實施預警性封閉，確保安全，帶警報解除後，也會清查巡查沒有毀損或危險性，就會重新開放。