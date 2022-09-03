最新風雨預測出爐！4縣市山區雨量上看700毫米　北市入夜風力轉強

▲軒嵐諾颱風9/3上午最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地，新北、宜蘭、基隆戒備，北台灣將出現猛烈降雨，氣象局今上午更新雨量預測，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等山區預測將達400到700毫米。

軒嵐諾帶來猛烈雨彈開轟，氣象局今上午8時50分針對9縣市發布豪大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹市、臺中、彰化、宜蘭地區有局部大雨機率，須注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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▲氣象局9/3上午最新風雨預測出爐。（圖／氣象局）

中央氣象局今(9/3)天上午也公布軒嵐諾最新雨量預測，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等山區將達400到700毫米。平地部分，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣等總雨量預測也將達300到500毫米。

風力預測部分，今中午過後台東蘭嶼、綠島將出現平均風7-8轉8-9、陣風10-11轉11-12，風力將越晚越強，今晚6時過後也將出現平均風8-9、陣風11-12；屏東恆春半島今晚風力也將變大，將出現平均風7-8、陣風10-11。

台北市今入夜後風力也將轉強，將出現平均風3-4轉4-5、陣風5-6轉7-8。

▼氣象局9/3上午最新風雨預測出爐。（圖／氣象局）