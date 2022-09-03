軒嵐諾來襲交通異動懶人包！8路段可能管制　台鐵傍晚6點前正常行駛

▲颱風今晚離台灣最近，台鐵18時前列車正常行駛。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

颱風軒嵐諾來襲，中央氣象局今（3日）已發布海上陸上颱風警報，預估軒嵐諾明天有機會再增強為強烈颱風，也因暴風圈持續擴大，晚上可能擦過東北角陸地，今晚是離台灣最近的時間。受到軒嵐諾影響，部分公路段可能實施管制，《東森新媒體ETtoday》以下整理交通異動懶人包供讀者參考。

公路

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因應軒嵐諾颱風來襲，公路總局已提升為一級開設應變小組，部分山區路段視風雨提升行動管制作業。

公總指出，可能實施管制路段包含：台2線(北部濱海公路)、台2甲線(陽金公路)、台7線(北橫公路)、台7甲線(北橫支線)、台9線(北宜公路、蘇花公路)、台9甲線(新烏公路)、台9丁線(舊蘇花公路)、台11線(花東濱海公路)。公總將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，行經上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

台鐵

台鐵局表示，今（3日）18時前全線各級列車正常行駛。另外，台鐵提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

高鐵

台灣高鐵公司宣布，高鐵今全線正常行車，將按時刻表發車，但若風力或雨量過大，將降速行駛，因屬天然災害，不適用延遲退費規定。

另外，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

船運

航港局天然災害應變小組10時通報，受軒嵐諾颱風影響，今（3日）共有12航線計106航次停航。

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)

(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)

(3)南竿-東引：全部停航(1航次)

(4)布袋-馬公：全部停航(11航次)

(5)東港-小琉球：部分停航(開航4航次，停航46航次)

(6)臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)

(7)鹽埔-小琉球：部分停航(開航2航次，停航10航次)

(8)大鵬灣-小琉球：全部停航(2航次)

(9)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)

(10)富岡-綠島：全部停航(14航次)

(11)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)

(12)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

航空

根據民航局統計，受軒嵐諾颱風影響，今日截至10時，國內線取消2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。