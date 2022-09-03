軒嵐諾暴風圈今晚恐觸地　台鐵晚間6時前全線列車正常行駛

▲台鐵EMU3000型新美學城際列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風發布陸警，預計今入夜到明天上半天離台最近，暴風圈可能今晚觸地，新北、宜蘭、基隆戒備，台鐵今也宣布，今晚間6時前全線列車正常行車。

台鐵表示，因應颱風來臨本局成立一級應變小組，並加強防颱準備工作；今(9/3)天傍晚6時前全線各級列車正常行駛。

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台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

▲軒嵐諾颱風來襲，台鐵已做好防颱準備因應。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，因應軒嵐諾颱風海上陸上颱風警報，台鐵局已完成防颱準備，包括防洪設施檢查、加固設備、排水疏通、機力調移、以及人員佈署等事宜。局本部亦開設防颱指揮中心，配合氣象局人員進駐，24小時監控並執行防颱工作。

台鐵局長杜微昨也視察防颱措施，杜微表示，台鐵局已經完成各地防洪閘門的測試工作，新加裝監控系統以及夜間照明設備更可以縮短啟閉閘門的反應時間，4月至6月進行過防汛演習，能將颱風威脅降至最低，如果民眾發現颱風造成台鐵行車設施損壞，可用「1933」緊急通報專線直接向台鐵調度所反應。

▼軒嵐諾颱風來襲，台鐵已做好防颱準備因應。（圖／台鐵提供）