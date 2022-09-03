「龐然大物就在旁邊！」軒嵐諾逼近　彭啟明驚呼：幸好不是直撲台灣

記者朱祖儀／綜合報導

中颱「軒嵐諾」步步逼近，氣象局已發布陸警，表示今日入夜到明天上半天是颱風距離台灣最接近的時間。氣象專家彭啟明也提醒，颱風目前還在持續變強，「龐然大物就在台灣東邊」，所幸不是直撲台灣，但防颱工作還是必不可少。

彭啟明在臉書發文表示，軒嵐諾和台灣越來越接近，「龐然大物就在台灣東邊」，不過很幸運的是，軒嵐諾並不是直撲台灣，災害會比預期小一點。不過北部民眾還是要留意颱風正在增強變大，外圍環流的雨帶雲系移入，建議今晚到明晨減少戶外活動，「期待軒嵐諾颱風能把台灣北部的水庫補滿，才能面對極端氣候旱澇不均的威脅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明稍早也發文透露，軒嵐諾正逐步盤整，還有增強增大的趨勢，雖然暴風圈只碰觸到東北角，不過今晚到明晨還是要做好防颱工作，「再多的預測都比不過您的行動力，多做好防颱工作，才是減少損失的作法」。

氣象局表示，軒嵐諾颱風上午9時15分位於北緯23.1度、東經124.8度，即鵝鑾鼻東北東方420公里的海面上，中心氣壓930百怕，近中心最大風速48公尺（約每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。軒嵐諾的暴風圈預計今晚觸陸，於4日凌晨2時轉為強颱，今晚到明早是颱風距離台灣最近的時間，北台灣將有豪大雨，中部及南部山區也有較大雨勢。