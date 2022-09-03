LIVE／軒嵐諾今晚掃過東北角！明再變大回強颱　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

氣象局已針對中颱「軒嵐諾」發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包括新北、基隆、宜蘭。暴風圈預計今（3日）傍晚會接觸東北角，預報員提醒，由於垂直風切減弱，軒嵐諾強度會再增強，不排除再成為強度颱風。氣象局08:40將說明颱風最新動態。

根據氣象局預報，軒嵐諾上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之海面上，以每小時16公里速度向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲軒嵐諾9/3上午最新位置。（圖／氣象局）

最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍增強且暴風圈略為擴大，暴風圈正逐漸進入台灣東半部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，預計颱風暴風圈未來仍有擴大之趨勢。

中央氣象局預報員張承傳指出，已目前路徑來看，軒嵐諾在今天傍晚到明天上午是最靠近台灣的時候，預估暴風圈會接觸到新北、基隆、宜蘭陸地。軒嵐諾白天起將會加快速度往北前進，預計最快明天中午解除陸警、明晚解除海警。

另外，張承傳提醒，由於垂直風切減弱的緣故，軒嵐諾不排除增強、再度成為強烈颱風，民眾不可輕忽。

▲軒嵐諾9/3上午最新位置。（圖／氣象局）