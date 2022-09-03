吳德榮：軒嵐諾今明影響最劇烈！　豪大雨彈攻擊9縣市

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

中颱「軒嵐諾」未來偏北而行，由於未來途經的海洋熱含量(OHC)仍有利颱風緩慢增強，不排除會再增強為強烈颱風。氣象專家透露，今天軒嵐諾是距離台灣最近、影響最劇的時候，北部、東北部將會有可觀的雨量；氣象局也針對9縣市發布豪大雨特報。

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▲氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中颱「軒嵐諾」雖因台灣阻斷部分水氣，但由於颱風向北移動，已脫離被攪翻的冷海水，未來途經的海洋熱含量(OHC)仍有利颱風緩慢增強。最新(3日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」偏北而行，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，經東海轉東北，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶。

最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(3)日至明日(4)日白天，「軒嵐諾」離台灣最近，影響最鉅；北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，雖可紓解北台灣的缺水，但中部以北山區應慎防坍方、落石、土石流等現象；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。今日各地沿海地區、外島、高山皆有強陣風，明日上半天北台還有較強西南風，應特別注意！明下午至晚間、由南而北依序漸緩，仍有局部降雨的機率。

▲左圖：中颱「軒嵐諾」向北移動，已脫離被攪翻的冷海水，途經的海洋熱含量(OHC)仍有利颱風未來緩慢增強。右圖：最新(3日2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」偏北而行，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，經東海轉東北，通過南韓及對馬海峽ㄧ帶。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

今、明各地天氣略轉涼，花、東應注意焚風。今日各地區氣溫：北部23至28度，中部23至31度，南部23至32度，東部23至35度。氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、臺中、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

下週一(5日)「軒嵐諾」遠離、天氣緩和，仍有局部短暫陣雨的機率。下週二、三(6、7日)東北風南下、水氣增多，北部、東北部明顯降雨，其他地區有局部短暫雨的機率，天氣轉涼。下週四、五(8、9日)多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨，氣溫略升。