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大陸 大陸焦點 特派現場

服貿會台灣館展現產業實力　「後疫情時代」台商力求轉型突破

▲▼ 2022北京服貿會台灣館、台達新研發展品，柱型抑菌器、手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲ 2022服貿會台灣館融合民族紋飾和知名地標建築。（圖／台商提供）

記者任以芳／北京報導

2022年中國國際服務貿易交易會金融服務專題（以下簡稱金融服務專題）於9月1日到5日在北京首鋼園舉辦。今年台灣館共有21家入選參展，北京台資企業協會秘書長陳哲彬接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「今年台灣館特色以京彩台灣、台商服務、台企風採三大板塊為主要內容，重點展示在京台資企業的發展現狀，兩岸經貿交流合作成就。」

今年服貿會台灣館展區以「無限」造型，代表服貿會的主旨思想，同時體現兩岸更加美好的未來。展廳空間象徵京台兩地活力、時尚、多元的都市氛圍，凸顯兩地交流合作的豐碩成果。展場風格以台灣傳統的民族紋飾和地標建築天際線為主裝飾元素與色彩基調，體現台灣地域文化特色。

▼ 水神AI機器人來回走動消毒 。（圖／台商提供）

▲▼ 2022北京服貿會台灣館、台達新研發展品，柱型抑菌器、手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲▼ 2022北京服貿會台灣館、台達新研發展品，柱型抑菌器、手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲ 服貿會台灣館「科技防疫」，台達新研發展品新亮相。（圖／台商提供）

據了解，北京市有3845家台資企業，今年共有21家台商被選入參展，分四大特色版區。現代服務業有寶島眼鏡、鼎泰豐、湊湊、君太百貨；金融業有富邦、國泰、中信；科技類有台達、緯創；精緻農業有一心回鄉、真愛時刻等多家企業。

台灣館「科技防疫」特色，除了旺旺集團研發水神系列和智能機器人，台達新開發的產品U+抑菌系列也首次亮相，包括柱型抑菌器、手持式抑菌器、壁掛式抑菌器。其原理是通過特殊濾鏡濾掉其他有害人體的UV波長，將波長精准地控制在222納米，有效抑止臭氧氣體產生，提高殺菌效率。

據了解，台灣大學公衛學院曾做過實驗，針對222納米波長的紫外線清消效果，222納米波長紫外線照射5秒可消滅81% 新冠病毒SARS-CoV-2。

▼ 台達新研發展品手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲▼ 2022北京服貿會台灣館、台達新研發展品，柱型抑菌器、手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲▼ 2022北京服貿會台灣館、台達新研發展品，柱型抑菌器、手持式抑菌器 。（圖／台商提供）

▲ 2022服貿會台灣館寶島眼鏡展區 。（圖／台商提供）

互動台商服務區，台商寶島眼鏡提供免費眼部健康檢查，透過眼底AI人工智能檢查，預防篩查眼部疾病，像是初期青光眼、神經萎縮，透過配戴特殊鏡片後保護雙眼。

儘管受疫情影響，台灣館策劃照常執行。接受《東森新媒體ETtoday》訪問的北京台資企業協會秘書長陳哲彬表示，這次參展的台商有經過挑選過，具有企業特色，希望能把台灣經營精神和產業能推廣到全大陸或全球。

談到下半年經濟走勢，陳哲彬坦言，疫情衝擊之下，不少台資、陸資企業確實存在虧損風險，許多台商不斷思考「後疫情時代」該如何與病毒共存，同時遵守防疫規則，重新轉型經營模式。比如餐飲業運用外賣補強內用，就是一個例子。

外界推估大陸二十大會議後，防疫政策有鬆綁的可能性。陳哲彬說，台商們也樂觀其成，期待防疫政策緩放開，有助於大陸整體經濟復甦。各產業才能在共存與應對之間，尋找符合「後疫情時代」經營型態。

▼ 北京台資企業協會秘書長陳哲彬 。（圖／記者任以芳攝）

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