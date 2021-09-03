來服貿會「體驗」台灣館　互動VR看蒙娜麗莎微笑

▲ 2021北京服貿會，台灣館首次聯合展出。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2021年中國國際服務貿易交易會在北京舉行，活動期間從9月2日至7日。首次展出台灣館，一共有40多家台資企業聯合展出，像是台達、英業達、寶島眼鏡、君太百貨、等泰豐等。由北京台商協會花三個多月時間規劃有「濃濃台灣味」的展區，除了各類體驗，《東森新媒體ETtoday》記者也在現場感受虛擬VR眼鏡，體驗蒙娜麗莎的微笑重現眼前。

▲ 台灣館有眼底AI人工智能檢查。（圖／記者任以芳攝）

走進台灣館有五顏六色蝴蝶蘭背景，台商研發水神AI機器人來回走動消毒，很有視覺效果。現場還有互動台商服務區，由寶島眼鏡提供免費眼部健康檢查，不少參展民眾預約體驗。透過眼底AI人工智能檢查，可以篩查出眼部的疾病，像是初期的青光眼、神經萎縮都能察覺，之後配眼鏡就可以非常精準，不會傷害雙眼。

▲虛擬VR眼鏡重現「蒙娜麗莎的微笑」。（圖／記者任以芳攝）

科技體驗部分，HTC展出今年六月推出VR設備，虛擬重建法國羅浮宮「蒙娜麗莎」作品。戴上VR眼鏡感覺走進博物館，蒙娜麗莎就在眼前，很有真實感。HTC虛擬設備經理蘇衍向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，「一般產品只有三軸，我們這款新VR眼鏡頭、手運用都是六軸，可移動、旋轉，身體的動作和看到的畫面是一樣的，不太容易暈炫。」

這次參展台商還有主打大陸寵物商機產品，台商瑞愛生醫研發一款測量寵物血尿的儀器，已經外銷到日本，預計年底在大陸、台灣上市。市場營銷總監陳建勛受訪時表示，大陸貓咪看診特別貴，至少1千多人民幣，許多貓大多死於腎臟病，比例將近每大概有60、70%死亡病例。未來直接拿貓尿的貓砂去測試就知道有沒有血尿，做到醫療預防。

▼ 台商主打寵物商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京台資企業協會秘書長陳哲彬。（圖／記者任以芳攝）

首次參展台灣館策劃三個月，接受《東森新媒體ETtoday》訪問的北京台資企業協會秘書長陳哲彬表示，「這次參展40多家台商分為四大類，現代服務有君太百貨、芳草地、鼎泰豐等知名台企；科技企業有台達電、英業達；金融服務有中信、富邦以及現代農業，分別代表不同的台灣特色。」期望透過這次國際型的大型展出，把台灣特色介紹出去。