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影／科技防疫生力軍！　紫外線殺菌機器人「自走一圈」完成消毒

▲科技進入防疫現場，能夠減少許多人力支出、降低染疫風險，像是有業者研發出紫外線殺菌機器人，靠著AI人工智慧「自走一圈」就能完成消毒。（採訪攝影剪輯／記者黃國霖；撰稿／記者陳珊珊）

記者黃國霖、陳珊珊／採訪報導

全台防疫大作戰，醫護人員、各級防疫人力吃緊，染疫風險也相對高，台灣有業者推出「紫外線殺菌機器人」，透過App設定好前置作業，機器人就會靠著人工智慧「自走一圈」完成消毒，減少人力支出也降低了染疫風險。

▲▼ 紫外線殺菌機器人,科技防疫 。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼紫外線殺菌機器人靠著AI人工智慧，在場域內「自走一圈」完成消毒作業。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼ 紫外線殺菌機器人,科技防疫 。（圖／記者黃國霖攝）

現代科技的防疫新力量！只見影片中，人員手持裝置與紫外線殺菌機器人先連線，接著操控「紫外線殺菌機器人」到需要消毒的場域進行消毒，而在進行紫外線消毒之前，場域內人員需要先清空離場。 

在App上新增機器人的任務，設定消毒區域等相關事宜後，「紫外線殺菌機器人」就準備上工了，利用AI人工智慧、多重感測器，自主行走在場域內執行消毒任務，遇到角落會自行轉彎，每個定點都「走透透」仔細消毒，完成任務後，就會回到起始點並通知後台。

智慧消毒機器人研發業者吳鴻謙表示，「它是自主式的移動機器人，所以比起傳統固定的紫外線殺菌機器，花費較短時間，就能照射更廣泛的範圍，相對而言較有效率，除了能夠全面做好消毒，更能節省不少人力」。

▲▼ 紫外線殺菌機器人,科技防疫 。（圖／記者黃國霖攝）

▲智慧消毒機器人研發業者吳鴻謙。（圖／記者黃國霖攝）

吳鴻謙進一步說明，「我們是用App操作機器人，大概3、4個步驟設定完後，機器人就會自己在場域裡面判斷環境完成消毒任務。依照現在的研究報告來看，冠狀病毒是可以被紫外線殺死的，就是要看它累積的能量多寡，目前醫院、電子廠等的詢問度都特別高」。

▲▼ 紫外線殺菌機器人,科技防疫 。（圖／記者黃國霖攝）

▲紫外線殺菌機器人成為協防後盾。（圖／記者黃國霖攝）

透過App隨時監控所有機台的狀況，減少人力支出之外，也降低染疫風險，在全台力拚防疫的此刻，機器人可自主移動抵達特定場域，如：手術室、病房，並定時駐留進行滅菌，達到最大的消毒範圍，一場疫情催生許多抗疫新科技，讓它們也能前進防疫現場，成為更省力、更有效的協防後盾。

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