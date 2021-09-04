韓流「吹進」北京服貿會　穿韓服逛展覽「享受明星彩妝」

記者任以芳／北京報導

2021年中國國際服務貿易交易會在北京舉行，從2日開始為期六天活動。一共有153個國家和地區的1萬多家企業注冊線上線下參展參會。今年各國參展主打「體驗感」商機，像是韓國館強打美妝、科技VR等韓式特色。現場安排參展民眾穿韓服拍照、喝柚子茶，還有韓國知名彩妝師朴智娥「免費」幫參展民眾化韓星妝，人氣超旺。

▲ 2021年北京服貿會日本館（圖／記者任以芳攝）

相較去年受限疫情影響，今年的服貿會互動氣氛十分熱絡，超過150多個展區攤位，有如小型聯合國。像是阿根廷展區試喝「貓屎咖啡」、日本館展示文青感的日式生活用品、香港館主打VR互動遊戲，韓國館更大手筆斥資百萬打造超級體驗區。

▲ 2021年北京服貿會韓國館，安排知名彩妝師朴智娥幫民眾免費化妝（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪韓國館，現場展出許多美妝產品，有彩妝、保養護膚、衛生洗浴用品等，還有許多新小眾品牌第一次走進大眾視野。來自北京代理商吳小姐受訪時表示，「這次很多商品不是大眾熟知品牌，但體驗感不錯，目前大陸女性對韓國美容彩妝消費意願都很高，可能考慮引進幾款產品。」

主打美麗商機的韓國館，特地安排韓國知名彩妝師朴智娥幫民眾化妝，據了解，朴智娥在大陸、韓國兩地幫明星化妝，至少上萬台幣起跳，這次韓國館安排「免費」預約制，讓民眾體驗大師級彩妝服務，享受同等韓星的妝容。

▲ 現場體驗穿韓服。（圖／記者任以芳攝）

疫情期間，無法出國，韓國館也特地安排「體驗」傳統韓服，現場大約有七、八套五彩繽紛韓服。《東森新媒體ETtoday》記者也忍不住試穿拍照，真的有一點點出國旅行感覺。

受訪的北京民眾白小姐表示，「自己是韓劇迷，一直很想體驗穿韓服感覺。」現場還有各類彩妝和美容儀器，讓不少女性覺得十分新鮮有趣。

▲ 服貿會實現「無紙化」流程，可直接掃碼下單（圖／記者任以芳攝）

除了彩妝是亮點，韓劇裡面經常有三溫暖場景，韓國館把紅外線桑拿房也搬來，還有按摩理療機、AI健康智能健康測試、VR遊戲體驗等科技展品，互動感十足，平時常見韓國大醬、韓國清酒等食品也有展出。今年服貿會強調無紙化作業，現場大多採取「掃碼」來宣傳商品。

▲ 2021年北京服貿會韓國館。（圖／記者任以芳攝）

韓國館人員接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時也表示，「通過這次服貿會，希望把更多韓國元素展現給中國觀眾，展區型態2016年比較朝向專業項目，2019年開始轉型綜合類，2020年開始規模越做越大，產品更加多元。」

據了解，這次參展的「韓國館」整體運營由韓國大使館統一規劃，加上韓國貿易協會、大韓貿易投資振興公社、韓國農水產協會、韓國文化院，共5個機關來主辦「韓國館」，主打韓國美妝、醫療器械、IT類產業、韓式特色美食等。受到疫情影響各國希望透過服貿會這個大平台，讓更多自家產品推介到不同國家。

▼2021年北京服貿會韓國館力拚「體驗服務」。（圖／記者任以芳攝）