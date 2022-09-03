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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一／全台縣市議員激戰　1686人登記要搶910席

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲九合一大選參選登記結束。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選登記參選2日截止。根據中選會資料，此次選舉全台22縣市將選出910名縣市議員，最終完成登記的共有1686人。

此次選舉應選名額共計11023名登記，分別是直轄市長6名、縣市長16名、鄉鎮市長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉鎮市民代表2089名、直轄市山地原住民區民代表50名、村里長7748名。在全台縣市議員的部分，共有1686人，國民黨方面共提458人，民進黨則提382人。

今年縣市議員選情激烈，雙北的部分，台北市因設籍人口減少的關係，議會總席次依法減少2席，其中士林北投選區、松山信義選區各減少1席議員席次；新北市議員總席次雖未改變，但新五泰林選區的11席，前因選區依法重劃予以變更的關係，另調整為新莊區7席、林泰五區4席。

而在雲林縣議員總席次43席不變，但第三選區虎尾、土庫、褒忠、元長增加1席、第六選區北港、口湖、水林減少1席；嘉義縣議員一樣席次不變，但第1選區太保鹿水選區增1席為8席，第4選區朴子六東選區減少1席；高雄市則因設籍人口減少的關係，議會總席次也依法減少1席，其中左楠區增1席，三民區減1席，苓雅前新選區也減1席；全台各縣市僅新竹縣因人口增加，在竹北選區增加1席。

2022九合一大選將於11月26日登場，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023名地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員；另外，當天也會進行「18歲公民權修憲案」，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，這也是我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票。

▼▼▼2022九合一大選議員登記數▼▼▼

台北市
應選61席／118人登記

新北市
應選66席／129人登記

桃園市
應選63席／131人登記

台中市
應選65席／133人登記

台南市
應選57席／106人登記

高雄市
應選65席／128人登記

新竹縣
應選37席／74人登記

苗栗縣
應選38席／73人登記

彰化縣
應選54席／86人登記

南投縣
應選37席／69人登記

雲林縣
應選43席／69人登記

嘉義縣
應選37席／57人登記

屏東縣
應選55席／101人登記

宜蘭縣
應選34席／59人登記

花蓮縣
應選33席／58人登記

台東縣
應選30席／61人登記

澎湖縣
應選19席／29人登記

金門縣
應選19席／32人登記

連江縣
應選9席／15人登記

基隆市
應選31席／56人登記

新竹市
應選34席／62人登記

嘉義市
應選23席／40人登記

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