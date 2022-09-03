黃珊珊稱陳時中不敢辯論　她批抹黑：學柯文哲學到入骨

▲台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台北市長候選人黃珊珊質疑不敢辯論一事，陳時中日前透過臉書強調，他已在8月30日簽署三立電視台辯論會同意書，並於1日確認完成，不解黃珊珊為何會有悖離事實的言論。陳時中政策小組總召集人管碧玲則酸，黃珊珊抹黑陳時中，「學柯文哲學到入骨了啊！」

黃珊珊日前登記參選台北市長時，喊話陳時中、蔣萬安進行政策辯論，站上辯論台讓市民選擇最適任人選。由於未獲蔣萬安與陳時中明確回應，黃珊珊2日早上再度質疑，「不敢辯論的候選人，對的起選民嗎？」她說，自己已經簽署三立電視台電視辯論意願書，同時民視與華視都表示，希望能舉辦電視辯論會，「我當然立刻表示同意」。

「我覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規劃， 也不願接受辯論的檢驗，那市民為何要投票給你？」黃珊珊批評，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只想繼續打模糊與泥巴戰，這只會讓民主向下沈淪。

針對黃珊珊的辯論邀請，陳時中競選辦公室回應，競辦已簽署辯論會同意書，陳時中勇於辯論、從不怯戰，將出席由三立電視舉辦的台北市長候選人電視辯論會。

陳時中補充，他已在8月30日就已簽署同意，並在9月1日與三立電視完成確認，蔣萬安也勾選願意參加，不解為何黃珊珊會發出悖離事實的聲明，對於「不敢辯論的候選人」意指何者，必須要對大眾交代清楚。

「抹黑阿中不辯論，學柯文哲學到入骨了啊！」管碧玲說，陳時中登記的時候，就已勾選辯論，也與電視台簽意願書，黃珊珊不該抹黑陳時中。