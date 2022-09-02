阮昭雄議員生涯最後質詢細數成績　「柯文哲曾是戰友、也是對手」

▲民進黨台北市議員阮昭雄最後一次質詢。（圖／阮昭雄提供）



記者陶本和／台北報導

由於民進黨台北市議員阮昭雄已宣布進軍國會並放棄競選議員連任，因此2日是他議員生涯最後一次在議會的市政總質詢。阮昭雄細數過去三屆議員任內推動的議題，也談起台北市長柯文哲，過去曾是戰友，也曾經是對手，但他認為，不論如何，都是為了台北市政的好。

阮昭雄指出，12年間他從國際台北、友善台北、韌性台北三方面拋出不同議題，有些被市長認為是不重要或不可能的任務，現在都被證明是具前瞻性的重要政策。他舉例，數年前他建議爭取亞運舉辦權，起初柯市長認為不可能推動，日前台北市終於宣布將爭取2038年舉辦。

另外，阮昭雄表示，過去他提出減碳政策，市長也說不可能，但「2050淨零排放」已成為全球共識，台北市更不能缺席。而他最重視「防災生活化」，曾經質詢時局處首長沒有一人知道住家附近的防災公園是哪一座，如今學生聯絡簿就有防災基本資訊，顯示防災教育開始受到重視。

對此，台北市長柯文哲也補充提醒，當初也是因為阮昭雄的建議，才啟動「瑠公圳重現計畫」，目前新生南路已有初步成果；而阮昭雄則鼓勵繼續推動，讓城市風貌更進步。

阮昭雄表示，面對台北的未來，市政團隊應持續精進，在居住方面，社宅要辦理總體檢；教育方面，讓台北市立大學成為台北市的智庫、培育更多雙語教學師資、設立學士後護理科系；在城市安全方面，大型場館工作人員及志工要全面進行防災訓練、完成動態防災測試，消防勤務出勤優先號誌要擴大執行，老舊建築則要積極列管、追蹤、體檢。

最後，阮昭雄提到，他與柯文哲曾經是戰友、也曾經是對手，但不管如何，都是為了台北市政的好。他說，對手不是敵人，敵人是對岸頻繁軍演的中國大陸，很高興聽到柯文哲說「無人機來就把他打下來」，這應該是他們對守護台灣共同的想像。