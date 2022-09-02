北、桃、竹牽動藍營2024佈局　朱立倫最擔心的是蔣萬安





▲今年縣市長選舉被視為2024戰前戰，網路大數據分析國民黨能拿下17席。（資料照／記者李毓康攝）



記者羅婉庭／台北報導

地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決將於11月26日舉行投票。今（2）日是受理候選人登記最後一天，國民黨主席朱立倫這次在北台灣打出形象牌與中南部的10位女力媽媽牌，為藍營拓源，而台北、桃園兩縣市則是藍營重中之重的決戰區域，攸關朱立倫的下一步。

台北、桃園、新竹、苗栗是藍營一級戰區，對於朱立倫來說，除了是黨主席保衛戰外，更是2024大選的前哨戰。 萬一這四個縣市開票結果不如預期，尤其沒有拿下台北市，將會減低朱立倫再戰總統選舉的正當性，屆時藍營最大黑馬侯友宜可能順勢上位。

自蔣萬安宣布參選台北市長後，不斷傳出基層被無黨籍參選人黃珊珊拔樁的消息，近日更有議員、里長對於蔣萬安團隊怨聲連連，到鄰里跑選舉行程卻沒有通知他們，讓「小雞」失去露臉機會，看來蔣陣營雖「增強火力、不躺平了」，但內部溝通障礙似乎還沒解決。

在選情部分，台北藍綠白三強鼎立，呈現拉鋸戰，根據藍營內部民調，國民黨蔣萬安及民進黨陳時中支持度差距縮小至誤差範圍內，無黨籍黃珊珊雖仍墊底，也有2成左右支持度，所以近來有政治觀察家、資深媒體人斷言，黃珊珊最終能坐上首都市長寶座，是不容小覷的大黑馬。

另有媒體民調顯示，蔣萬安支持度為36%，黃珊珊則獲26%支持度，至於陳時中為23%，相較於6月下旬民調結果，蔣萬安與黃珊珊支持度差距由15%拉近至10%。

由於朱立倫對於北市選情最為擔憂，因此黨中央趕緊加派人手協助蔣陣營，被外界解讀為「朱立倫接管」。

黨內人士指出，自選戰經驗豐富的前媒體人陳國君加入蔣辦後，發揮了鯰魚效應。過去這段時間，曾有幕僚私下形容團隊如同「一灘死水」，但是有了陳國君的加入後，雖在議題攻防及選戰策略尚未看到明顯變動，但團隊內有快速活化的氛圍。此外，據該人士掌握，除了陳之外，朱日後還會再派親信投入蔣陣營。





▲朱立倫最擔憂首都戰局，持續派人手加入蔣萬安團隊。（資料照／記者林敬旻攝）

同樣戰況激烈的新竹市，民眾黨的高虹安挾著郭台銘等企業大老支持下出戰，善於議題攻防、社群操作，受年輕族群擁戴，後勢看漲，更讓長年打組織戰的藍營步步為營。民調顯示，國民黨提名的林耕仁目前支持度為27%，高虹安支持度為26%，兩人不相上下，而民進黨參選人沈慧虹則為23%，三方勝負難料。不意外的是，林耕仁在中年及高齡選民中具有優勢，未來80幾天，在穩固基本盤的同時，勢必需要將目標族群下修，擴大支持圈，才有勝選的機會。

苗栗部分，違紀參選的現任議長鍾東錦支持度為24.3%，與國民黨提名的水利會前會長謝福弘相比僅差距1.3個百分點，戰況十分膠著。不過，鍾東錦自宣布參選後，近幾個月算是平穩領先，但謝福弘如同鴨子划水、默默勤走基層，支持度持續上升。

依國民黨章程，鍾東錦登記參選後，經苗栗縣黨部考紀會通過開鍘案後，即會提報黨中央，勢必被開除黨籍，在基層造成分裂，多少也會內傷。另值得關注的是，在最新民調數據中，時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎在「民眾好感度」上領先群雄，民進黨的徐定禎則緊追鍾東錦位居第三，為過去被視為深藍鐵板一塊的苗栗縣，增添了不確定性。

半個月前，一份以網路大數據分析的預測報告，引起政壇高度討論。該報告指出，若明日就是投票日，國民黨將會拿下17縣市，民進黨僅為5縣市，而六都中，國民黨將拿下台北、新北、桃園和台中，民進黨則贏得台南及高雄。

不過這樣的預測是否過於樂觀，最終國民黨能奪下幾席，還需觀察各地區投票率、選舉熱度、中共軍演動作與疫情入秋升溫的影響，選戰瞬息萬變，11月起進入決定勝負關鍵時，而膠著戰區恐怕到選前黃金週都難以分出勝負。