凌晨「碰」一聲巨響！基隆仁五路大招牌風吹砸地　幸無人傷亡

記者黃彥傑、郭玗潔／基隆報導

基隆市仁五路今凌晨因風太大，將一樓招牌整個吹落地，「碰」一聲巨響驚醒附近居民，警方獲報到場處理，因招牌一端已掉落路中，另一端還連著原處，現場已先用黃布條封路，幸運的是，招牌掉落時為路人稀少的凌晨時分，並無人車被招牌砸傷。

▲基隆仁五路因風太大，一樓巨大招牌被風颳到掉下來。（圖／記者黃彥傑翻攝）

1樓照相館老闆表示，招牌應該是凌晨掉下來，警方清早6點多打電話給他，怕砸到路人危險，先將周遭圍起來。附近居民也說，凌晨聽到「碰」一聲巨響，招牌整個掉下，嚇一大跳。