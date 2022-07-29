移工誤觸「防山豬電網」腿爆裂慘死　果農求情要養妻...判決出爐

▲去年7月南投一名印尼籍移工誤觸電網，當場遭電死。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者黃資真／南投報導

一名外籍移工去年7月行經南投埔里鎮山區，不慎碰觸果園防山豬的電網，移工腿部爆裂，當即失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。南投地方法院審理後，依過失致死罪將判架設電網的地主判處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，陳姓農民擁有一座百香果園，為防止野生動物破壞農作，去年7月某日他便圍著果園外架設通電電網，卻未加裝電牧器防止他人誤觸。

同月28日下午4時20分許，一名外籍移工MUALIF HUZHIRON在下雨後經過果園，欲向另名外籍移工友人沙特亞（SATRIYA）討菸抽時，小腿卻誤觸電網，導致高壓電流當場竄身，立即陷入昏迷，直到沙特亞緊急呼救雇主協助關閉電源，電流才停止，緊急送醫急救後，MUALIF HUZHIRON仍在同日下午5時15分許，因心因性休克不治死亡，檢方調查後過失致死罪嫌將陳姓果農起訴。

全案審理期間，陳男向法官求情，表示之前平均月收入約新台幣4、5萬元，現在約半年沒有收入，還有妻子要養，希望可以宣告緩刑，但法官考量陳男至今仍未與被害人家屬達成和解，若再給予緩刑宣告，恐難達警惕效果，一審依過失致死罪判4月，得易科罰金，但未宣告緩刑，全案還可上訴。