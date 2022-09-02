安坑輕軌年底通車　新北捷運擴大徵才「月薪最高58K」

▲安坑輕軌預計於今年底完工。（資料照／新北市捷運局提供）



實習記者李密／台北報導

安坑輕軌預計於今年底完工。通車後，安坑地區居民前往雙北市中心通勤時間，將縮短15至20分鐘。新北大眾捷運公司今（2）日公開攬才資訊，招募新進人員包含行控類助理工程員、車電中心技術員、人資類助理專員等，總計60個職缺。甄試程序分為「報名資料書面審查」、「筆試、心理測驗及面試」二階段。此次新開職缺於適用期滿後，起薪至少3萬5，最高可至5萬8。

▲安坑輕軌動態測試。（資料照／新北市捷運局提供）

安坑輕軌全長7.5公里，目前平面路段列車動態測試，已推進至K9十四張站，整體進度達9成以上，預計年底通車。新北大眾捷運公司此次釋出60個職缺，包含行控類助理工程員、車電中心技術員、工務中心技術員，人資類助理專員、號誌通訊類工程員、供電類工程員，以及身障類事務員等。

新北捷運公司表示，中運量系統行控類的控制員職缺，薪資優於同業同類型職位，歡迎有意加入軌道產業的人才、應屆畢業生應試。甄試程序分為「報名資料書面審查」、「筆試、心理測驗及面試」二階段，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定。

為鼓勵居民在地就業，此次公開職缺試用期滿後，起薪至少3萬5，最高可至5萬8。未來也會持續更新職缺資訊，配合公司發展營運需求。新北捷運公司表示，希望透過公開招募，提供軌道專業能力人才在地發展機會，提升新北市產業發展環境，實現未來新北市三環六線的建設願景。

招募簡章、報名方式等資訊可至「新北大眾捷運公司」官網、「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團查詢。報名方式限以電子郵件受理，即日起至2022年9月16日（五）中午12時截止。