軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

▲小琉球大福港碼頭 。（圖／聯營處公關經理提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

受中度颱風軒嵐諾外圍環流影響，東琉線交通船原本主要停航的小琉球白沙觀光碼頭，因風浪太大，不利停航，今(2)日所有船隻全部改停靠在大福港碼頭，加上中午過後，有船務公司基於安全停航，所有旅客全部改在大福港上下船，讓大福港碼頭一度出現人潮。

雖有中度颱風軒嵐諾颱風，但今(2)日早上搭船前往小琉球的遊客不少，但因海面風浪不小，原本多數交通船停靠的白沙港觀光碼頭，受風浪影響，出現間歇性的大浪，不利停靠，船班全部改在大福港碼頭上下遊客。

但大福港碼頭正在施工，空間受限，全部交通船湧入遊客上下船；其中泰富輪公司以海面風浪過大，基於安全，上午11半過後航班取消；到小琉球的遊客計畫搭遊艇出港旅遊、潛水，也受到風浪影響無法出海，僅能受限島上觀光旅遊，有的遊客擔心颱風受困，乾脆提早返回台灣本島，一度讓大福港湧現人潮，相當熱鬧。

東琉線聯營處則貼出公告，9/2(五)公告因為受颱風影響，東港→琉球，10:00以後航班。琉球→東港，12:00以後航班。皆在大福漁港上下船；航班目前沒有影響，只是因為強風的關係，所以必須變更停靠的碼頭，諸多不便，敬請見諒。9/3(六)目前航班正常。視海況若有任何變動，第一時間發布在臉書粉絲團，請隨時注意最新消息。

船務公司也調整船班，相關資訊如下：

‼️藍白航運公告‼️

9/2（五）9/3（六）皆正常行駛‼️船班時間照常，琉球站停靠大福漁港公船碼頭上下旅客。會視海況即時公告船班是否停開，請隨時留意粉絲專頁資訊。

‼️大福航運‼️因受到強烈颱風軒嵐諾影響，海上風浪過大，影響航行安全！9/2今日????鹽埔末班10:50；????琉球末班14:00♦️明日9/3視海象狀況決定是否正常開航

‼️琉興航運公告：

9月2日（星期五）今日船班正常；末班船“客滿‘’不再加開。

泰富航運公告：因軒嵐諾颱風外圍環流影響，海象不佳，考量安全因素，今日（9/2）上午東港10：30，琉球11：30最後船班開出後停航。明日（9/3）因風上風浪7級，基於安全考量，全天停航。後續視颱風影響，另行公告。