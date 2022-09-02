貨車「倒退嚕」芭比Q了！老司機牙叉秒縮　大黃狗衝出看熱鬧

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉一間家具行，昨日停了一輛載滿大型木板的貨車，員工正等待堆高機要卸下貨物時，駕駛疑似未拉手煞車，車輛倒退嚕到大馬路，車尾撞到民宅牆壁後才停住，但車上木板也全部傾斜翻覆「轟」的一聲，大黃狗也被嚇得從家具行衝出頻頻回頭看，再加上配樂「完了！完了！芭比Q了！」，驚險的畫面瞬間變得詼諧逗趣。

▲▼貨車倒退嚕。（圖／彰化踢爆網提供）

這段倒退嚕的影片，被po上「彰化踢爆網」，只見家具行的空地上，一旁還有打赤膊的堆高機駕駛正將牙叉進行卸貨作業，貨車突然往後滑，車門也跟著打開，這名老練的堆高機駕駛，為了避免被貨車拖著走，不急不緩的將牙叉退出。

當時貨車旁有名正要騎機車員工，見到貨車往後退，隨即立正機車、另一名站在車尾的員工，一人站一邊衝到車頭，一人拉側車門、另一人則用雙手擋車門，但似乎阻擋不住貨車倒退嚕的力量，「轟隆」車子上的大木板翻覆在大馬路，車尾撞到民宅牆壁後才停住，車上木板也全部翻覆路上，員工也嚇得跳開。

2名員工看到整車大木板全翻覆在大馬路上，討論該如何善後時，這名堆高機駕駛也走出來關心，還有一隻大黃狗從家具行跑出時，過程中不停的回頭觀看，所幸沒有人受傷。