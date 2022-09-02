　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車「倒退嚕」芭比Q了！老司機牙叉秒縮　大黃狗衝出看熱鬧

記者唐詠絮／彰化報導

彰化福興鄉一間家具行，昨日停了一輛載滿大型木板的貨車，員工正等待堆高機要卸下貨物時，駕駛疑似未拉手煞車，車輛倒退嚕到大馬路，車尾撞到民宅牆壁後才停住，但車上木板也全部傾斜翻覆「轟」的一聲，大黃狗也被嚇得從家具行衝出頻頻回頭看，再加上配樂「完了！完了！芭比Q了！」，驚險的畫面瞬間變得詼諧逗趣。

▲▼貨車倒退嚕。（圖／彰化踢爆網提供）

▲▼貨車倒退嚕。（圖／彰化踢爆網提供）

這段倒退嚕的影片，被po上「彰化踢爆網」，只見家具行的空地上，一旁還有打赤膊的堆高機駕駛正將牙叉進行卸貨作業，貨車突然往後滑，車門也跟著打開，這名老練的堆高機駕駛，為了避免被貨車拖著走，不急不緩的將牙叉退出。

▲▼貨車倒退嚕。（圖／彰化踢爆網提供）

當時貨車旁有名正要騎機車員工，見到貨車往後退，隨即立正機車、另一名站在車尾的員工，一人站一邊衝到車頭，一人拉側車門、另一人則用雙手擋車門，但似乎阻擋不住貨車倒退嚕的力量，「轟隆」車子上的大木板翻覆在大馬路，車尾撞到民宅牆壁後才停住，車上木板也全部翻覆路上，員工也嚇得跳開。

2名員工看到整車大木板全翻覆在大馬路上，討論該如何善後時，這名堆高機駕駛也走出來關心，還有一隻大黃狗從家具行跑出時，過程中不停的回頭觀看，所幸沒有人受傷。

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

即／22歲孝子騎車遭逆撞墜橋亡　三寶女判決出爐

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

獨棟詐騙大本營易守難攻　台中警首度出動攻堅梯車

更多熱門

相關新聞

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

2022國際重型機車展於新北市五股工商展覽中心盛大開幕，但有段「芭比Q了」影片意外流出。影片中BMW攤位上，身材纖細長髮Show Girl 靠在BMW-G310GS上，隨後重機竟應聲而倒，長髮妹慌張不斷東張西望，所幸3名男壯士見狀立刻上前協助扶起。網友也笑著說「免排隊免等車」、「賀成交現場」對此，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這名Show Girl 。

颱風臨停有多貴？　E款賓士臨停一次噴20萬

颱風臨停有多貴？　E款賓士臨停一次噴20萬

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

拂曉出擊！　台南一舉查獲20名非法外來人口

醉母回娘家唱歌爆亂鬥　她叫小兒子撂人打哥哥

醉母回娘家唱歌爆亂鬥　她叫小兒子撂人打哥哥

關鍵字：

彰化福興倒退嚕芭比Q影音

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面