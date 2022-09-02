裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局從4月間接獲報案，有不法分子假冒各名店粉絲專頁小編或者保險業務員，私訊民眾可以幫忙完成「不可能的任務」，最後拐騙被害人提供信用卡資料以及驗證碼，盜刷購買點數後，再轉售不知情人士或者販售變現，甚至有被害人被騙20萬元。

警方調查，34歲的饒姓男子，專門針對潮流趨勢假冒不同身分，在防疫保單引發熱議時，就假冒保險業務員，在臉書私訊想買保險的被害人，聲稱可以幫忙處理，最後要求被害人提供信用卡資料以及驗證碼，但卻慘被饒男盜刷，單筆最高就達20萬元。

▲饒姓男子假冒不同名店的網路小編，騙取被害人下單提供信用卡資料後盜刷。（圖／記者邱中岳翻攝）

饒姓男子利用被害人的信用卡資料盜刷，除了消費之外還會購買儲值點數，最後再將點數售出變現，或者留下來自己花用，在4個月間就有27人被害，損失金額達2百萬元，訊後也依照詐欺、偽造文書等罪嫌將饒姓男子移送地檢署偵辦。

警方指出，饒男還在清冠一號短缺時，假冒中醫診所職員，在端午節期間，還假裝肉粽名店的店員，另外暑假期間是芒果熱季，還假冒是「枋山阿醜伯芒果」的粉專小編，取信被害人可以幫忙拿到「熱賣商品」。

▲饒姓男子趁中秋節，假冒彰化蛋黃酥名店小編，盜刷被害人信用卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後，在中秋節期間，又假冒彰化蛋黃酥名店、板橋鳳凰酥名店的粉專小編，佯裝替民眾下單取貨，但卻以同樣手法，騙走被害人信用卡資料後盜刷，最後警方也查扣犯案手機，並持續擴大追查是否有更多人受害。