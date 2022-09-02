樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

▲受到軒嵐諾颱風帶來強風豪雨，桃園市龜山區文明路一棵路樹不勘強風吹襲突然倒塌，壓壞正好經過的紅色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

軒嵐諾颱風帶來強風豪雨，桃園市龜山區文明路上1棵路樹今（2）日接近中午時分突然倒塌，樹幹壓壞剛好經過的轎車，所幸駕駛並未受傷，但卻飽受驚嚇，龜山警方據報後拉起封鎖線，緊急通知龜山區公所人員協助清除路樹，據指出，這棵路樹根部已有腐爛現象，可能不勘強風侵襲才瞬間倒塌，所幸未釀成人員傷亡，預估下午3時可移除路樹恢復交通。

▲受到軒嵐諾颱風帶來強風豪雨，桃園市龜山區文明路今（2）日上午11時許一棵路樹遭強風吹襲倒塌，壓壞正好路過紅色轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，今天上午11時30分許，桃園市龜山區颳起陣陣強風豪雨，其中位於工三工業區文明路旁一株路樹突然傾倒，樹幹壓壞路旁經過轎車，所幸駕駛未受傷，龜山警分局大埔派出所員警立即趕往現場拉起封鎖線，引導指揮車輛避開繞道通行，並通知龜山區公所派員到場清除路樹。

▲受到軒嵐諾颱風帶來強風豪雨，桃園市龜山區文明路今（2）日上午11時許一棵路樹遭強風吹襲倒塌，警方拉起封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於風雨持續加大中，龜山警方呼籲民眾在強風豪雨侵襲下，汽機車駕駛行駛時須注意周邊狀況，儘量減少出門，以避免發生意外，預估下午3時許可移除路樹，恢復正常交通。

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