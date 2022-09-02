紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！受到中颱「軒嵐諾」影響，彰化已經連刮2日強風，今天上午員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒塌，一名43歲陳姓女騎士停等紅綠燈時被壓傷，安全帽被敲出一個大洞，也波及到一輛自小客車，目前現場圍起封鎖線，女騎士意識清楚，目前正在醫院觀察中，監視器畫面也曝光了。

▲彰化員林市路燈倒塌壓傷女騎士。（圖／民眾提供，以下同）

彰化地區受到中颱「軒嵐諾」影響，從昨天下午起狂風大作，鹿港、和美、二林及彰化市各地傳出路樹、鐵皮圍牆倒塌事件，也壓傷一名騎士，今天上午11時44分，員林市中山南路與南昌路口號誌燈桿，疑似被風吹倒基座全毀，號誌燈下有女騎士正在停等紅綠燈，正巧被撞擊翻飛倒地、而一旁正巧有自小客經過也被波及。

有王姓民眾指出這真的「太可怕了」，，號誌燈倒下時，他人正巧也在附近，女駕駛就被號誌燈擊落彈飛倒地，安全帽也被敲出一個大洞，往下一看號誌燈基座已經鏽蝕倒下，電線也全被連根拔起，現場行經的民眾看到隨即放下手邊的事情趕到肇事現場協助幫忙交管，直到女駕駛送醫，事件曝光後，也引發網友議論，這應該要國賠了。

消防局第二大隊副大隊長江錦松指出，案發當時由員林分隊到場緊急救護，救護人員到場用長背板固定後送員林基督教醫院救治；而據院方表示，傷者目前意識清楚仍在檢傷治療中，。員林警分局莒光派出所副所長陳冠霖則強調，目前現場拉起封鎖線，防止人車進入，提醒用路人改道通行，議員張錦昆也到場關切並表示，上午倒下的號誌桿設立多年，有關單位應該立即盤點號誌燈桿的使用年限，以避免同樣事件再度發生。

▲女騎士安全帽被號誌燈敲破一個大洞。