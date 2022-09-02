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留學生、移工入境塞爆桃機　王必勝：優化流程因應後續開放

▲▼8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

每周入境人次放寬到5萬人，卻有返台民眾爆料「防疫計程車不夠用」，要排超過500人才能回家，唾液快篩還一度關閉櫃檯，導致搭車、親友接送全部擠成一團。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝解釋原因，會請機場公司優化流程因應後續開放。

有網友昨日深夜在PTT發文，「現在回國要排超久才能回家」，防疫計程車大約5-10分鐘來一台，「我前面等候人數約500人起跳，後面還有一票人」，中間還得排隊唾液快篩，由於防疫計程車消化不了現場人數，「所以唾液篩檢也就暫停不篩了」，由於無法做唾液快篩，不管是要搭計程車，或是親友接送的全都卡住。現場甚至爆出留學生、移工衝突。

王必勝今（2）日解釋，昨日桃機在尖峰時段來了20幾班飛機，所以比較擁擠，會造成現場塞車主要是因防疫車隊車輛不足，今日副指揮官陳彥伯已與交通部民航局桃機相關人員進行處理，包括尖峰時段加開免費防疫巴士、縮短間隔，讓中南部民眾可以優先到目的地後再由家人接送。此外，指揮中心也請公路總局增加防疫計程車數量，也呼籲親友接送者可以多請親友來接，減少等待時間。

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王必勝提到，民眾提到的移工與留學生衝突是因下午時段移工與境外生多是同班機來台，會請勞動部對移工、教育部對境外生做另外交通安排，評估是否能分流處理。之後也會請機場公司簡化接機流程，讓親友自駕接送不會因等車回堵，防疫唾液篩檢滯留機場。之後會持續優化流程，以利後續入境開放。

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