Lenovo創始人被編入教材！陸網氣炸「沒人可宣傳？」　熱搜被撤

▲聯想創始人柳傳志。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

聯想（Lenovo）創始人柳傳志2021年爆出「億元退休金」、稀釋國有資產股權等爭議，今年4月更是清空微博帳號。然而在1日開學第一天，有民眾發現小學教材中竟出現《守時的柳傳志》課文，遭痛批「臉都不要了？」。

根據網友PO出的畫面可見，福建省中小學「誠信教育」中的第一課便是《守時的柳傳志》，內文寫道，聯想集團董事局主席柳傳志是一位非常守時的人，參加活動幾乎沒有遲到過。

▲《守時的柳傳志》。（圖／翻攝自微博）

內文舉例稱，柳傳志去參加10點開始的活動，他提前一個小時到達，在車上等候。司機問他到了為何不上去呢？柳傳志稱會議還沒開始，大家都還在準備，上去會打擾別人工作。課文中還稱「中國沒幾個企業家能夠做到守時」。

此事曝光後引發巨大爭議，然而「#柳傳志進教材#」的熱搜已經被撤。不少網友批評，「在我看來這和舔狗有什麼區別？中華上下五千年要想找一個守時的人很難嗎？」、「這樣的教材再多幾本，過幾代都是『白』的」、「資本進教育了」、「先說說他盜取國有資產的事吧」。

不過，也有網友認為，只是讓孩子學習柳傳志的「守時」，這沒什麼問題，「柳傳志，不是一個完美的企業家，但綜合來看，也有很多值得學習的地方。」

據早前報導，柳傳志於2021年，在聯想巨額虧損的情況下，仍然收取超過1億元（人民幣，約新台幣4.3億元）的巨額退休金，引起投資者的強烈不滿。他還涉嫌在任期間，稀釋國有資產股權份額的行為，因此受到中國大陸政府調查。

另外，柳傳志的女兒柳青是網約車「滴滴出行」的總裁，曾因涉嫌參與秘密赴美上市，被監管機構立案調查。滴滴出行的Apps亦被勒令即時下架。今年4月，柳傳志和柳青這對父女雙雙清空微博帳號，引發外界揣測。