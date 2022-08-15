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開學想買新平板？Lenovo新品Tab M10 Plus 7000元有找

▲Tab M10（第3代）即日起上市。（圖／Lenovo提供）

▲Tab M10（第3代）即日起上市。（圖／Lenovo提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Lenovo今日宣布主打最佳視聽娛樂體驗的平板Tab M10 Plus（第3代） WiFi版本即日起正式上市，建議售價6,890元，買平板送專屬皮套。Lenovo Tab M10 Plus（第3代）提供 1080p高解析度，可以隨時體驗影院級的視覺效果，為居家娛樂生活增添樂趣，內建電子閱讀器模式，加上德國萊茵TÜV護眼低藍光認證，減緩眼睛疲勞不傷眼。

Lenovo Tab M10 Plus（第3代）WiFi版本輕薄平板僅重465克，搭載聯發科八核心處理器，並配置了10.61吋2K IPS螢幕，四面窄邊框帶來高達85%的螢幕占比，另配有4顆獲得Dolby Atmos 認證全景聲環繞揚聲器，無論是觀看任何串流平台，都可以享有順暢不間斷、宛如身歷其境的影音娛樂體驗。Lenovo Tab M10 Plus（第3代）更具備7,700mAh超大容量電池，最高續航力可達14小時不間斷。

Lenovo Tab M10 Plus（第3代）內建Google原生兒童空間，提供超過10,000種寓教於樂的應用程式、遊戲、書籍和影片，豐富的內容幫助兒童快樂成長。內建家長監控模式，讓家長可以隨時遠端掌握孩童使用應用程式的情況，也能設定螢幕使用時間，守護小朋友的網路安全和雙眼健康。

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