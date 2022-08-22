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大陸 大陸焦點 特派現場

陸教科書插圖惹議27人遭懲處　公布教材人物圖像重繪標準　

▲人教社重繪數學教材中年級生形象。（圖／翻攝央視）

▲人教社重繪數學教材中年級生形象。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸人教社（人民教育出版社）教科書遭外界爆料出現許多不雅內容，包括「辱華」、「崇洋媚外」、「性暗示」及翻白眼、吐舌頭等奇怪表情，遭到官方調查。事件發酵後，大陸教育部今（22）日公布調查結果，共懲處27人，依情節不同記過，同時，人教社也公布重繪完成及標準。

▲人教社重繪數學教材。（圖／翻攝央視）

▲人教社重繪數學教材封面。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，經查，教材插圖主要存在三方面問題。一是不美觀向上，與立德樹人根本要求存在差距。整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，精神風貌不佳，沒有恰當體現出我國少年兒童陽光向上的形象。二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤。插圖數量過多，部分插圖製作專業水準不高，個別插圖存在科學性、規範性問題。三是不細緻準確，部分插圖容易引人誤讀。部分插圖繪制粗糙，一些線條繪制和元素選擇不當，圖片比例不協調。同時也發現網上傳播的一些問題插圖並非人教社小學數學教材插圖，有關部門已將其列入全面排查整改。

▲人教社重繪數學教材高年級生形象。（圖／翻攝央視）

▲人教社重繪數學教材高年級生形象。（圖／翻攝央視）

包括人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處分等，共27人遭追責，插圖作者、設計人員方面，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從事國家教材設計、插圖繪制等相關工作。

此外，人教社也針對小學數學教材插圖進行重繪工作完成，整體風格力求體現「中國風」、「時代感」、「精氣神」和「數學味」。

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關鍵字：

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