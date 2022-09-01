讀小五國語課文　她見重「創」注音頭痛了！網驚：一直都唸錯

▲你知道重「創」怎麼唸嗎？（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

中小學在8月30日開學，讓許多家長終於鬆一口氣，沒想到又面臨新的考驗！有媽媽在臉書「●【爆廢公社公開版】●」發文，貼文小朋友的國語課本內容，「才開學～當媽的我就遇到頭痛的事情」，因為其中一個字的讀音跟她學到的不一樣，讓她崩潰直呼，「不知道要怎麼教孩子了」，話題引發熱論。

從這位媽媽貼出的照片可見，這篇課文是紀錄片導點楊力州的《拔一條河》，內容講述莫拉克颱風後，高雄甲仙國小成立拔河隊，希望透過練習和比賽，平復孩子們災後的心情，是國小五年級的課程。但在讀課文的時候，第一句「民國九十八年，莫拉克颱風重創高雄甲仙」中，就有一個字讓媽媽看傻。

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只見課本刻意將「創」的讀法標出來，唸做「ㄔㄨㄤ」，這讓原PO也忍不住貼了3個emoji，分別是冒冷汗、難受或感到疲倦，以及對事情表示不滿、懷疑的表情，「我記得我學到的是創（ㄔㄨㄤˋ），不是ㄔㄨㄤ啊！」甚至直呼，「不知道要怎麼教孩子了！」

▲媽媽看到是唸「ㄔㄨㄤ」，忍不住懷疑自己。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

貼文一出，許多家長也心有戚戚焉，「好亂的『台灣國語』，可以不要這樣嗎」、「真的常常改來改去，我只能跟小朋友說以你的教科書為主，然後小孩有時就會嗆我說，我連什麼字怎麼唸都不知道」、「改很多字音就算了，注音教法也完全不同……數學也是教法改很多，我心很累」、「我現在都不會教小孩，因為兒子說我教錯，還唸錯。」

不過，也有人笑說，「時代在改變，人也要跟著時代學習而改變～一起和孩子學習、成長、改變，沒有不好」、「事實上他就是對的，只是我們一直唸錯」、「千萬別教，交給專業的老師，當爸媽就是給學習資源就好」、「其實這樣的字不多啦！而且小孩子也學得很快，不用擔心」、「給老師教就好了……高年級就讓他獨立吧！真的不會再一起查資料就好。」