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氣象局預估最快午夜陸警！軒嵐諾「暴風圈恐在東北角、宜蘭觸陸」

記者李姿慧／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」減弱為中颱，氣象局新一報顯示，軒嵐諾強度減弱，不過移動將加速，路徑向北北西轉北移動，暴風圈未來有擴大趨勢。氣象局表示，颱風路徑不變，最快今天午夜不排除發布陸上颱風警報，將成史上最晚發布的陸警，暴風圈可能觸陸範圍包括東北角跟宜蘭，軒嵐諾暴風半徑將長胖。

▲▼軒嵐諾海上颱風警報，氣象局11:30第2報。（圖／氣象局）

▲軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

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氣象局預報中心課長林秉煜表示，今晚間11時到明天凌晨2時有機會發布陸警，觸陸範圍可能在東北角或宜蘭，需留意這些地方，軒嵐諾預計36小時內有機會變回強颱，明(9/3)晚間8時前七級風暴風半徑可達300公里。

根據氣象局最新一報顯示，中度颱風軒嵐諾上午11時的中心位置在北緯 21.7 度，東經 125.1 度，即在鵝鑾鼻的東方約 430 公里之處，以每小時6轉13公里速度，向北北西轉北進行，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風。

另外軒嵐諾七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 100 公里，預測3日11時的中心位置在北緯 23.3 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 430 公里之處。

▲▼氣象局預報中心課長林秉煜。（圖／氣象局）

▲氣象局預報中心課長林秉煜。（圖／氣象局）

林秉煜表示，台灣附近風浪相對較大，有2米以上，馬祖、澎湖、北部基隆北海岸、東部海面有4米以上浪高；風力觀測，目前最大為蘭嶼出現陣風11級，澎湖東吉嶼10級，彭佳嶼陣風10級，基隆陣風8級，基隆、桃園、台南這些地方有7到8級陣風；基隆北海岸西部沿海，風力也可到8級以上，高架路段中部、南部風力也不小，用路要注意安全。

氣象局表示，軒嵐諾強度比上午8點略為減弱，最大風速每秒45公尺，速度偏慢後，海溫相對沒那麼高，預估北上過程處於有利環境，有增加趨勢，暴風圈將擴大。

氣象局指出，風力整體趨勢西半部地區、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，未來可能有到10級強陣風，今晚颱風變化不明顯，路徑幾乎自原地打轉，南台灣屏東恆春風力會再增強，颱風北上帶來西北風，台南、高雄、屏東要注意強風。

▲0902氣象（圖／中央氣象局）

▲氣象局預測天氣。（圖／中央氣象局）

至於颱風帶來雨量，林秉煜表示，整體雨量最大分布北台灣和宜蘭，宜蘭有140毫米，台北137毫米，會持續到明天，降雨幾乎在北台灣；二十四小時雨量，苗栗以北山區有明顯降雨，推估200到340毫米，宜蘭山區有150到250毫米，台中、雲林和南投降雨明顯，總雨量台中、雲林都有200到400或200到350毫米，苗栗以北總雨量可到400到700，今天來說，颱風現在還在台灣東方，降雨可看到集中偏北台灣，明天之後，中部山區和南部山區要注意強降雨，北部降雨累積更快。

林秉煜表示，颱風目前位於台灣東側，已經減弱，外圍環流影響，北台灣降雨相對其他縣市明顯，北台灣雲量偏多，午後陰雨，降雨明顯在北台灣，晚上中南部也會有降雨，晚上8點前北台灣新竹以北山區或苗栗以北山區留意降雨，晚上8點後，北台灣降雨持續，中部山區、台中、南投降雨也會明顯，明天整體降雨持續，北台灣、中部山區都要留意，「降雨緩和要到週日下半天」。
 

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