軒嵐諾降速又加速！「5水庫蓄水量低於50%」網求灌飽

▲軒嵐諾帶來大雨。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

軒嵐諾減弱為中颱，但它一下減速又加速，原本速度減慢至10km/hr以下，預計明日往「北」的導引逐漸加大，才會再動起來。氣象局最新指出，移動轉快，路徑向北北西轉北移動，暴風圈未來有擴大趨勢。面對本島今放颱風假可能性不高，有網友直言「把雨下爆就好，水庫快渴死了」，仍有5個水庫蓄水量低於50%。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，這個「史上最晚的海上颱風警報」，目前軒嵐諾雖是強度稍微減弱為「中颱上限」，但明天仍有機會3度增強「重返強颱」。也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」

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另根據氣象局發布風力預測及颱風假標準檢視，4地區包括：台東蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖有可能可達放颱風假標準。

由於上次登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」，而軒嵐諾可能是今年首度陸警及史上最晚陸警。對此，一名網友在PTT的Gossiping板上喊話，「颱風不進來，把雨下爆就好，水庫快渴死了！」

底下網友熱議「它停下來思考要不要挑戰中央山脈」、「怎麼不撐到禮拜一再到」、「周末颱風假...各位的小確幸」、「平日不來專挑假日，廢物颱風」、「這幾年颱風要嘛不來，要嘛週末才接近」、「意思就是今天先休息，週末進攻台灣」、「反正不會放假，隨便啦」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，西半部地區台北至台中、宜蘭越晚風雨越強，彰化至屏東午後也有下雨機會，周末（3、4）則是風雨最強時刻，台北至苗栗、宜蘭強風大雨，尤其山區會有長時間劇烈雨勢；台中至屏東則屬於一陣風一陣雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」再次強調，北部山區降雨將「非常可觀」，水庫很有可能「一次灌到飽」，不要進入山區，非常危險。

▲高雄阿公店水庫蓄水量低於30%。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

實際觀察全台水庫狀況，目前上午11時水情資訊，仍有5個水庫的蓄水量低於50%，包括基隆新山水庫32.1%、台中石岡壩37.7%、南投霧社水庫49.6%、曾文水庫49%，以及高雄阿公店水庫29.2%。

目前軒嵐諾動態路徑詭譎多變，臉書粉專「天氣即時預報」稍早指出，軒嵐諾颱風中心已在「恆春半島」東側，也來到了「V轉」的轉折點；轉折時，由於導引氣流微弱，颱風速度已減慢至10km/hr以下，緩慢朝西和西北移動，必須等到明天週六(9/3)白天，往「北」的導引逐漸加大，颱風才會再次動起來。

不過氣象局最新指出，軒嵐諾過去3小時颱風強度略減弱，中心位於鵝鑾鼻東方海面，暴風圈正進入巴士海峽和東南部海面，對東南部海面、東北部海面、北部海面及巴士海峽構成威脅，未來颱風暴風圈有擴大趨勢。

▼颱風暴風圈未來有擴大之趨勢。（圖／氣象局）

▼軒嵐諾中心在恆春半島東側。（圖／氣象局）

