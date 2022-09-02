攻堅突擊梯車首出動！警衝豪宅破詐騙機房　匪只穿內褲狼狽落網

▲▼台中潭子區有棟獨棟透天厝是詐騙大本營，但易守難攻，警方首度出動攻堅突擊梯車逮捕8人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方6月獲報潭子區有間透天厝常有陌生人出入，經數月蒐證發現竟是詐騙機房，該棟四周都有監視器監控外面，不易進入，於是協調保一特勤出動攻堅梯車，直上3樓，一舉逮捕8名詐騙犯，嫌犯辯稱只騙大陸人，不騙台灣人，訊問後仍依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪送辦，且法院已裁定全數羈押禁見。

台中市警察局刑警大隊科偵隊獲報，潭子區有棟透天厝常有不明人士出入，隨即展開跟監蒐證，透天厝四周都有監視器，攻堅不易，於是向保一總隊申請特勤警力及攻堅突擊梯車支援，梯車直上3樓，特勤人員再逐一搜查，共逮捕賴嫌等8名成員，房間內全是詐騙用的電腦等相關物品。

警方能夠順利攻堅一舉逮捕嫌犯，主要是有攻堅突擊梯車的協助，這輛攻堅梯車是保一特勤的新裝備，是用福特F-550加裝再加上MARS（移動可調斜坡系統），除了演訓之外，首次實地攻堅。

警方追查發現，該集團係假冒大陸人民檢察院詐騙大陸民眾的詐欺機房，成員一旦績效不佳，還會進行體能訓練作為懲戒，該機房運作2個多月，已詐騙獲利4百萬元，警方逮捕賴姓主嫌時，其他成員還不知情，還傳來「大哥，我餓了」，不料等不到便當，卻等到「鴿子」。

警方當場查扣手機37隻、筆記型電腦3部、現金3萬元、網路卡、硬碟及提款卡等證物，成員年齡多在25歲左右，都是剛步入社會，急功近利求高薪的年輕人，全案依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移請偵辦，並經台中地方法院裁定賴嫌等8人全數羈押禁見。