「南非工作月薪27萬」要先繳35萬　高雄男被警方勸退

▲員警向李姓男子（左）勸告小心詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子（33歲）最近透過朋友介紹，指有一個在南非的工作機會，工作輕鬆且月薪高達27萬元，只要先交35萬元代辦、機票費用後，還可能先獲得150萬的報酬，他前往銀行開戶時，被機警的行員發現有異，通報員警，員警一聽就知道是詐騙集團的慣用伎倆，苦口婆心勸阻後終於讓李男打消念頭。

新興警分局指出，近來求職詐騙頻傳，尤其以海外高薪工作詐騙為大宗，詐騙集團常以不合常理的優渥高薪，或是假冒許久未聯繫的同學親友傳遞不實訊息，以誘騙民眾掉入詐騙陷阱之中。

▲友人傳簡訊要李姓男子再借錢匯款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

22日上午10時許，新興分局中正三路派出所接獲民族二路某金融機構行員通報，現場有一名男子疑似遇到詐騙，巡佐林英新、警員莊坤翰立即前往瞭解，經詢問這名李姓男子，他表示，因友人介紹一份在南非的工作，所以到銀行開啟國外帳戶收款功能，李男說，這份工作月薪27萬元，相當優渥，且只要先匯款35萬元的相關代辦和機票費用後，就能獲得150萬元的報酬，還不斷向員警強調自己沒有被騙。

直到員警勸告目前許多國人前往海外求職受困的案例宣導時，李男才恍然大悟，員警也提醒李男，天下沒有不勞而獲的工作，切勿相信不明來源的求職訊息，若要至海外求職應多方查證，並且在出發前先行確認好住宿以及緊急聯絡管道，若遇突發狀況，才可避免受困海外。