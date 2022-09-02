頂新和德推「愛的GOOD力」好物商店 中秋送禮挺公益

▲中秋期間限定推薦商品：高雄慈暉關懷學園的推出中秋圓夢公益禮盒（圖／高雄慈暉關懷學園提供）

文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會營運的「愛的GOOD力」好物網路商店，於中秋前夕推出「愛的GOOD力」會員招募活動，首度加入會員立即享有100元購物金，中秋期間購買「期間限定」商品，加碼再送100元優惠金；優惠金與購物金合併使用最高折200元，邀請更多民眾購買公益產品，支持公益團體照顧弱勢的經費缺口。

為了協助公益團體銷售愛心產品，2021年頂新和德文教基金會透過「愛的GOOD力」好物商店，主動邀請公益團體上架嚴選的愛心產品，提供免手續費、免上架的福利、也直接補貼優惠差額，提供「愛的GOOD力」消費者相較其他平台更好康的價格。

「愛的GOOD力」好物網路商店的「期間限定」商品有兩款，第一款是來自高雄「慈暉關懷學園」的自創品牌「蘋果綠」，由高雄餐旅大學烘焙管理系葉連德副教授長期擔任烘焙志工師傅指導；其推出的「中秋圓夢公益禮盒」，內含4種月餅：蛋黃酥、綠豆椪、香柚抹茶酥與芝麻花生流心酥，皆採用澳洲進口安佳無水奶油與各類高級原料製成。

▲中秋期間限定推薦商品：永靖鄉四芳社區小農推出澳洲茶樹純露。（圖／永靖鄉四芳社區提供）

「愛的GOOD力」好物商店也支持地方創生，邀請小農產品上架，第二款「期間限定」的中秋節推薦商品為「澳洲茶樹純露」，由永靖鄉四芳社區小農細心呵護，有機栽種萃取，對環境友善，產品通過SGS檢驗合格，不添加任何香精及化學添加物，是最天然的保濕聖品。

▲插畫家阿布與心路基金會合作的聯名蛋捲禮盒仿畫維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》。（圖／心路基金會提供）

好物商店中還有其他受歡迎的產品，像是由療癒系青年插畫家阿布與心路基金會合作的聯名蛋捲禮盒，以特色小小布創作成仿畫維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》帶著淺淺微笑，在網友間掀起搶購熱潮，目前訂單已滿，中秋節後將依訂單成立時間陸續出貨。

平台上目前已有近60樣產品，更多好物也陸續邀請上架中，預計每1-2個月推出不同的期間限定商品優惠活動，歡迎民眾在「愛的GOOD力」平台下單購買，不僅能獲取優惠價格，也幫助公益團體以實力獲得自立的機會。

「愛的GOOD力」中秋期間限定活動請洽官網：https://reurl.cc/jGyLNy

▲頂新和德文教基金會推出「愛的GOOD力」好物網路商店，號召更多民眾購買公益產品，來支持公益團體。（圖／頂新和德文教基金會提供）