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吃「愛的早餐」長大　上大學前感謝東森爸爸王令麟助翻轉人生

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲從小吃「愛的早餐」長大的偏鄉孩子，帶著考取大學的好消息與親筆感謝卡片，在花蓮古風國小呂國良校長（右6）的帶隊下，與東森爸爸王令麟總裁（左6）、ETtoday執行董事邱佩琳(左5)分享喜悅。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

別忽略一份早餐的重要，它不僅是孩子們一天學習的活力關鍵，也是支持他們認真上學的助學力量！開辦超過15年的東森慈善基金會「愛的早餐」已經陪伴超過3萬多名孩子長大，如今他們陸續成為大學新鮮人，開學前夕，來自花蓮古風國小的古佳欣、林鄰以及卓楓國小的呂威，嘉義光華國小的林高緯、鄭中維、王方岑，以及桃園巴崚國小的陳彧、黃佳怡和姜嵩溢，特別帶著親自手寫的卡片，前往中和東森集團總部與好久不見的東森爸爸王令麟見面，以鼓勵話語為這群孩子們加油打氣的王令麟，也為每個人準備獎學金，場面感人溫馨！

此次獲得獎學金的大學新鮮人，雖然來自不同縣市的偏鄉學區，但共同點都是在求學的過程中，靠著每天熱騰騰的免費愛心早餐，讓他們因此期待上學，甚至也在心中種下感恩且回饋社會的種子，從他們考取的科系，就能發現這些孩子的暖心與用心。他們有人考上幼保系、藥學系、生物資源甚至特教系，也有孩子對於法律、土地管理開發、餐旅管理以及新興的流行音樂、資管智慧商務科技特別感興趣。

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森爸爸王令麟不僅勉勵孩子們用心課業、未來回饋社會，也為每個人準備獎學金，以最實際的鼓勵，陪伴他們迎接大學生活！

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

東森爸爸王令麟對於孩子們優異的表現相當感動，「『愛的早餐』舉辦15年了，剛開始由東森購物、還有我個人在做，但我們既是企業也是媒體，透過不斷報導這些原住民部落孩子的生活，也激起更多台灣人的愛心！現在『愛的早餐』每年大約需支出800萬，東森購物上千萬的會員都不吝捐出他們的發票，過去還曾經3次對中百萬大獎，讓更多孩子有免費早餐可以吃！」看著孩子們一個個學業有成，在大學的路上不約而同朝「利他」的方向邁進，更是帶給王令麟不同的感動與體會。

王令麟對每個孩子說，「看到家在偏鄉的你們，選擇念長照、特教，甚至還有資訊相關的科系，真的很不容易，這些也都是未來社會上需要的人力。」然而王令麟也不忘以自身經歷勉勵大家，「大學基礎是一定要的，但真正的關鍵是離開學校後還要『終身學習』！王爸爸只有專科畢業，但現在每天還是要求自己閱讀國內外資料，甚至公司下屬每天跟我彙整報告，我都把這件事當做是『學習』！」王令麟更期許大家，「希望你們進入社會後，還能把『愛的旅程』一起傳下去，畢業以後也能回到家鄉、陪伴父母親，將你們的所學與專業回饋給部落。」

來自花蓮卓楓國小的呂威，就有感於偏鄉的身心障礙學童，在成長過程中缺少特教老師的指導，因此報考上「師範大學特殊教育學系」，希望未來回到部落，成為特殊孩子最堅強的後盾！他在卡片中特別感謝，「東森爸爸長年以來提供原民孩童早餐，讓我們無憂無慮學習，帶給我們動力！」他也深刻體會到東森爸爸對於原民學生教育發展的認同與期許，「希望未來自己向您一樣把愛心回饋給社會，讓每個生命都充滿溫暖！」

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲考取「師範大學特殊教育學系」的呂威，夢想就是成為一名特教老師，未來回到部落帶著特教學生一起成長！

王令麟也特別點名考取「文化大學資管智慧商務科技系」的王方岑，大讚她選了一個相當具有發展性的科系。事實上，王方岑在決定科系時也很有一番規畫，她在求學過程中發現台灣是個邁向科技發展的國家，選擇資管則是因為還能額外學到會計、經濟等面向，能幫助她未來應用得更廣。她也在卡片上特別感謝東森爸爸，「國小的愛心早餐讓我每天很期待也很幸福，更讓我學到如何心存感激對待世界一切事物，也讓我想成為幫助別人的人！」她更表示，獎學金會留做未來出國留學用，在在讓人看見孩子們無論是透過愛的早餐，或是跟著東森接觸國內外的交流活動，已然成就不凡的格局與視野。

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲明確為自己選擇「文化大學資管智慧商務科技系」的王方岑認為，正是因為有「愛的早餐」，讓她從小就懂得感恩與回饋的重要性。

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

▲孩子們親筆手寫的卡片，一字一句滿滿都是對東森爸爸的感謝與祝福。

看著無數孩子因為「愛的早餐」得以成長茁壯的花蓮古風國小校長呂國良，更是心有所感，「這一趟帶著孩子們來，就是想親自跟王令麟總裁說一聲感謝。以古風國小來說，我們小朋友已經吃了12年早餐了，這些孩子的背景多半因為家庭結構的影響，常常只能自己處理家務，大人不會陪在身邊，更不要說有人可以幫忙準備早餐！」

▼古風國小校長呂國良親自向東森爸爸王令麟總裁表達感謝！

▲▼東森集團做公益長期提供愛的早餐給偏鄉弱勢孩童。今年多位受助孩童考上大專院校，東森總裁王令麟化身東森爸爸，頒發獎學金給這些受助孩童，勉勵他們好好學習以後回饋鄉里。（圖／記者湯興漢攝）

因此呂國良格外感謝有「愛的早餐」，能讓孩子們早上有精神，接下來對於老師來說，才能順利推動其他學習計畫。「這幾年，在東森的幫忙下我們也帶孩子到都會學校交流，甚至前往福建參加兩岸小天使，為孩子拓展更大的視野。這些孩子回到部落，也成為社區的學習典範，對於每個孩子來說都有正向的影響！」在深耕部落教育多年的呂國良眼中，「『愛的早餐』計畫對孩子來說就像神燈巨人一樣，不只是一份早餐，更能翻轉他們的人生！」

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