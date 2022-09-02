快訊／軒嵐諾減弱中颱！海警發布　「首波警戒範圍」曝光

記者李姿慧／台北報導

中颱「軒嵐諾」來勢洶洶，中央氣象局今(9/2)上午8時30分發布海上警報，首波警戒範圍為東北部海面、台灣東南部海面含蘭嶼和綠島、巴士海峽。

▲軒嵐諾颱風9/2凌晨2時的位置。（圖／氣象局）

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根據氣象局資料，2日8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 125.4 度，即在鵝鑾鼻的東方約 470 公里之處，前進方向以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓：930百帕，近中心最大風速：近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間之最大陣風：瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風。

▲氣象局今上午8時30分發布軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

軒嵐諾颱風今上午已從強颱減弱為中颱，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑100公里，颱風預測3日8時的中心位置在北緯 22.9 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之處。

▲軒嵐諾颱風9/2凌晨2時的位置。（圖／氣象局）

軒嵐諾今白天將緩慢往西北到偏北方向移動，朝日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，暴風圈邊緣逐漸逼近台灣近海，未來路徑若稍偏西，暴風圈邊緣就有機會掠過台灣東北角一帶，將有可能發布今年首次陸警，但仍氣象局觀察和發布。

氣象局表示，北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，請注意。

氣象局提醒，今天天氣狀況相當不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。