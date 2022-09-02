今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

記者李姿慧／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」減弱為中颱，中央氣象局今(9/2)上午8時30分發布海上警報，暴風圈有擴大趨勢，路徑偏西側，暴風圈可能碰到陸地，可能是今年首度陸警及史上最晚陸警。氣象局也公布最新風雨，今中午後風力轉強，風力較大出現在9/3明天凌晨到上午6時。

根據氣象局發布風力預測及颱風假標準檢視，台東蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖有可能可達放颱風假標準。

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▲軒嵐諾來襲，今年首次風雨預測出爐！（圖／氣象局）

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲軒嵐諾颱風9/2上午8時的位置。（圖／氣象局）

根據氣象局風力預測，今(9/2)中午12時過後風力轉強，台東蘭嶼、綠島已出現平均風力7級到8級、陣風10到11級，將持續到明天9/3上午6時；屏東恆春半島明天凌晨到上午6時將出現平均風力5到6級轉6到7級，陣風8到9級轉9到10級；澎湖縣今中午過也將出現平均風力6到7級、陣風8到9級，持續至明天上午6時。

▲▼軒嵐諾來襲，今年首次風雨預測出爐！（圖／氣象局）

另根據氣象局發布24小時雨量預測，桃園市山區雨量約200到340毫米，24小時雨量預測，平地雨量最多為新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣，24小時雨量預測為150毫米到250毫米，其次是基隆市、台北市，雨量為100毫米到190毫米。

▲氣象局發布雨量預測。（圖／氣象局）

此外，桃園市山區雨量約200到340毫米，新竹縣山區約200到340毫米、苗栗縣山區約200到340毫米，也可能可以達到放颱風假標準，但需仍視縣市政府評估和決定。



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