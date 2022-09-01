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桃園9／1 新增3,536例本土個案　今起入境可自駕回家

▲桃園9/1增3,536例本土　

▲桃園衛生局表示，9/1增3,536例本土個案。(圖／資料照)

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心1日公布全國今日新增3萬3,875例，其中桃園新增3,536例本土個案，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨（31）日3,780例下降6.46 %，年齡層分佈65歲以上占7.52 %、18歲以下占19.60%。

王局長表示，因嬰幼兒及兒童BNT疫苗接種狀況非常踴躍，市府再規劃9月4日(星期日)上午8點至12點，下午1點到4點，12處社區接種站提供6個月至11歲嬰幼兒及兒童BNT疫苗；對於長者，將針對符合接種資格者共11萬多人，以造冊及發清單方式分別安排進行施打，下周9月5日(星期一)開設15處社區接種站，提供70歲(含)以上長者接種莫德納及Novavax疫苗。

另9月8日(星期四)提供65-69歲長者莫德納及Novavax疫苗接種服務，屆時請符合接種資格的長者，當日可持通知單前往本市接種站接種。王局長說明，國內疫情上升，持續出現社區BA.5感染個案。

今日(9月1日)起，有多項防疫新制上路，包含入境可自駕回家，入境檢疫後4天返家放寬「1人1室」，住院、陪探病可使用家用快篩，快篩實名制第5輪開賣及65歲以上可免費領取5劑家用快篩等措施。

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