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桃園+2774！較昨日下降26.83%　愛心小黃接送長者打疫苗

▲桃園疫情穩定收斂中。

▲桃園市政府鼓勵長者踴躍前往接種第4劑。（圖／新聞處資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心27日公布桃園新增2,774例本土個案，衛生局長王文彥表示，相較昨日3,791例，桃園疫情下降約26.83%；其中65歲以上個案占8.36%、18歲以下個案占20.59%，迄今已累計42萬6,637本土個案；而全國今日則是新增2萬8,489例，較昨日3萬9,586例，下降28.03 %，顯示整體疫情穩定收斂中。

王局長說明，市府今日上、下午共開設26處社區接種站，提供莫德納及高端疫苗接種服務，民眾相當踴躍。另本週三(29日)上午8至12時則提供BNT及高端疫苗接種服務，由許本市已有許多長者符合第4劑疫苗接種資格，呼籲距離接種第3劑已滿5個月(150天)可接種第4劑的長者，踴躍前往接種，市府也提供免費愛心計程車接送長者往返接種站，完成接種的長者，提升免疫力減少重症發生風險，並可獲得700元超商禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

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王局長指出，昨日桃園市社區醫療採檢站看診人數為181人、PCR採檢人數242人，另統計5月11日起社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4,866人， PCR採檢人數則為10萬6,690人。有關桃園市居家照護情形，目前在案數共2萬8,195人，照護案件累計41萬8,990人，已完成41萬2,168人，累計完成率逾98.3%，期許醫療院所能在黃金治療期內，迅速開立抗病毒藥物給符合資格的確診個案，落實及早投藥、及早照護。

另外，由於近天氣炎熱且常有午後雷陣雨，容易孳生病媒蚊，王局長也呼籲市民朋友特別留意住家附近容易積水容器的清除，預防登革熱。提醒民眾從事戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑。

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