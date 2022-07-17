桃園+2607　長者接種送500元禮券7／31截止

▲桃園衛生局呼籲，尚未完全接種疫苗的民眾，儘速接種。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心17日公布桃園新增2,607例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,661例，桃園疫情單日下降2.03 %，其中65歲以上個案占8.01 %、18歲以下個案占20.47 %；而全國今日則是新增2萬4,196例，較昨日2萬5,251例，下降4.18 %，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王局長指出，國內COVID-19疫情仍在持續，國際Omicron新型變異株也對社區造成威脅，接種COVID-19疫苗是避免確診後，感染重症或死亡風險最有效的方法，市府後續也將評估接種狀況，再推出接種專案，呼籲尚未完全接種疫苗的民眾，儘速完成接種，保護自身及親友健康。

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另外中央年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，即將在7月31日截止，提醒尚未完成接種疫苗的長者把握機會，踴躍接種、提高保護力。



王局長提及，民眾除應儘速完成疫苗接種外，也要落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。若有相關症狀或接觸史時就盡快進行快篩，早期發現、早期評估抗病毒藥物治療，以降低重症的機率。