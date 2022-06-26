桃園+3791　6／27、6／29再推長者接種專案

▲桃園6/27、6/29再推長者接種專案。(圖／新聞處提供)



記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心26日公布桃園新增3,791例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日3,272例，桃園疫情單日增加15.86%，其中65歲以上個案占9.1%、18歲以下個案占21.58%，迄今已累計41萬7,119本土個案，而全國今日則是新增3萬9,586例，較昨日4萬293例，下降1.75 %，整體疫情狀況仍朝穩定下降趨勢。



王文彥指出，因應本土疫情持續，且近期陸續有65歲以上（原民55歲以上）長者接種第1次追加劑滿5個月（150天），可接種第2次追加劑，為求短時間內使更多長者完成追加劑接種，提升免疫力、減少重症發生風險。

市府規劃明(27)日上、下午開設26處社區接種站，提供莫德納及高端疫苗接種服務，6月29日(三)上午則提供BNT及高端疫苗接種服務，請符合資格的長者踴躍前往接種，尚未施打第1、2、3劑的長者也可前往施打，且仍提供長者免費愛心計程車接送往返接種站，接種後的長者另可獲得700元超商禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

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王文彥表示，昨(25)日桃園市社區醫療採檢站的看診人數降為108人、PCR採檢人數也下降到202人，社區醫療採檢站需求已逐漸減少，另統計自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4,685人，PCR採檢人數則為10萬6,448人。有關桃園市居家照護情形，目前在案數共2萬8,761人，照護案件累計41萬5,618人，已完成40萬9,029人，累計完成率約98%，感謝各醫院及基層診所持續提供確診者即時的照護與關懷，作為民眾堅強的後盾。