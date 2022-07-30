　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+2164！29校再設嬰幼兒莫德納快打站　縣府呼籲打滿疫苗

▲桃園+2,164例本土個案

▲大園國際高中開設「疫苗快打站」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心30日公布桃園新增2,164例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,392例，下降9.53%，其中65歲以上個案占7.49%、18歲以下個案占21.87%；另全國今日新增2萬1,273例，較昨日2萬2,983例，下降7.44%，整體疫情呈現持平緩降。

王局長說明，昨(29)全日開設26處社區接種站，民眾接種情形相當踴躍，共計接種1萬3,137劑（包括莫德納共9,635劑、Novavax共3,502劑），其中接種第2次追加劑（即第4劑）的有1萬1,513劑，約占87.63%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，為提升嬰幼兒接種疫苗比例，減少病毒感染後重症之風險，日前中央流行疫情指揮中心也呼籲家長踴躍帶小朋友接種疫苗，避免疾病威脅，市府在今(30)日於29所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，家長可就近帶符合資格的嬰幼兒前往接種，或是向合約院所預約疫苗接種。

王局長說到，最近天氣炎熱、連日高溫，因應防疫措施民眾外出全程佩戴口罩，較易忽略補充水分，提醒市民朋友若外出或至社區接種站施打疫苗，需特別注意防曬、定時喝水補充水分，避免發生熱傷害。由於，國際間BA.5帶來的疫情仍在發展中，王局長籲請民眾仍應自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣、戴口罩、勤洗手、保持社交距離。衛生局也呼籲符合接種COVID-19的民眾，應儘速完成接種，保護自身及親友健康。

ET快訊
住房補助1300元搶翻！　這5縣市最熱門
「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球
熊熊約會大蛇丸！男友視角激美　聽他交往唯一條件：實在太渺小
高雄鼠窩Day5進攻五樓！　落下恐怖蟑螂雨
滷味攤殺手相驗「臉部腐爛須驗DNA確認」　老父掩面快步離去
快訊／林智堅稱「當面被道謝」　余正煌律師回應了
一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網笑翻：快放生
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

19歲女大生凌晨驚醒　「床上濕濕的」勸1句！竟釣出一排過來人

桃園+2164！29校再設嬰幼兒莫德納快打站　縣府呼籲打滿疫苗

新竹市+549！把握機會　長者打疫苗送禮券倒數

暑假出門去！高雄「氣墊樂園」免費玩　5樓高急速滑水道尖叫破表

兒童染疫不只重症！台中5歲童確診眼睛長皮蛇　家長嚇壞急送醫

六座入圍英國最負盛名「斯特林獎」的卓越建築　淨零碳兼高質量

高雄歡慶「原住民族日」！8／1穿族服搭捷運、公車　不限次數免費

林智堅論文爭議　台大校長參選人看法首曝光「相信台大調查」

綠島自助餐「3菜1飯160」！網點原因：可接受

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

19歲女大生凌晨驚醒　「床上濕濕的」勸1句！竟釣出一排過來人

桃園+2164！29校再設嬰幼兒莫德納快打站　縣府呼籲打滿疫苗

新竹市+549！把握機會　長者打疫苗送禮券倒數

暑假出門去！高雄「氣墊樂園」免費玩　5樓高急速滑水道尖叫破表

兒童染疫不只重症！台中5歲童確診眼睛長皮蛇　家長嚇壞急送醫

六座入圍英國最負盛名「斯特林獎」的卓越建築　淨零碳兼高質量

高雄歡慶「原住民族日」！8／1穿族服搭捷運、公車　不限次數免費

林智堅論文爭議　台大校長參選人看法首曝光「相信台大調查」

綠島自助餐「3菜1飯160」！網點原因：可接受

飆150火球打破廣告看板　林靖凱自請登板救援

「林志穎事件」要救嗎？急診醫一文秒懂　1情況等不得

不滿被少年仔瞪一眼　台中3男徒手追打...被警噴辣椒水還嗆三字經

D乳火辣女警拍犯罪宣導片　娃娃音甜進心坎裡：還要衛生紙嗎

她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

叫名字都不理！聽媽喊這3字　胖柯基「彈跳起身」還腳麻

台達、亞洲大學合辦「生態藝術特展」　首創100%使用再生電力！

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

新竹縣+585！長者打疫苗拿千元禮券　好康倒數2天

詹雅雯認隨時會猝死！　被酸「要開演唱會就生病」：換你願意嗎？

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

台北大雨中　網友回報哀號一片

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

戴有線耳機被妹子嘲笑　內行反酸：無知的人

雨彈提早來襲！6縣市大雨特報　防雷擊強陣風

機車坐墊凸一根巨黑姊夫！翹臀女極樂狂飆

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

7分上大學「到德國真遠」剩1校苦撐　盤點停招停辦大學現況

奇萊南峰「驚見恐龍」山友狂PO照笑：變成景點

雷雨彈接力！再炸3縣市連轟1小時　警戒區出爐

林義傑罕曝脆弱一面！發文嘆：我不行了

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

颱風桑達只是小漩渦　今起「季風環流」雨彈攻台7天

更多熱門

相關新聞

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

心疼萬華「根本是鱷魚的眼淚」　蔣萬安批陳時中：選舉才說要道歉

民進黨台北市長參選人陳時中29日晚間出席「阿中與你相見歡」活動致詞時表示，若他做市長，一定會心疼萬華，讓萬華再振興。對此，台北市長柯文哲大酸，「陳時中已經讓萬華很心痛了，不要打嘴砲」；而國民黨台北市長參選人蔣萬安則批評，陳時中根本是「鱷魚的眼淚」。

雲林＋593　確診死亡個案再增4名高齡長者

雲林＋593　確診死亡個案再增4名高齡長者

台南確診1906名　

台南確診1906名　

台東今新增278例、2例死亡個案

台東今新增278例、2例死亡個案

雲林確診死亡個案　未完整接種疫苗達65%

雲林確診死亡個案　未完整接種疫苗達65%

關鍵字：

桃園疫情疫苗快打站

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

台北大雨中　網友回報哀號一片

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

為見亡父觀落陰！女星地府「拒翻生死簿」

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面