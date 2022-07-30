桃園+2164！29校再設嬰幼兒莫德納快打站　縣府呼籲打滿疫苗

▲大園國際高中開設「疫苗快打站」。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心30日公布桃園新增2,164例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,392例，下降9.53%，其中65歲以上個案占7.49%、18歲以下個案占21.87%；另全國今日新增2萬1,273例，較昨日2萬2,983例，下降7.44%，整體疫情呈現持平緩降。

王局長說明，昨(29)全日開設26處社區接種站，民眾接種情形相當踴躍，共計接種1萬3,137劑（包括莫德納共9,635劑、Novavax共3,502劑），其中接種第2次追加劑（即第4劑）的有1萬1,513劑，約占87.63%。

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此外，為提升嬰幼兒接種疫苗比例，減少病毒感染後重症之風險，日前中央流行疫情指揮中心也呼籲家長踴躍帶小朋友接種疫苗，避免疾病威脅，市府在今(30)日於29所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，家長可就近帶符合資格的嬰幼兒前往接種，或是向合約院所預約疫苗接種。

王局長說到，最近天氣炎熱、連日高溫，因應防疫措施民眾外出全程佩戴口罩，較易忽略補充水分，提醒市民朋友若外出或至社區接種站施打疫苗，需特別注意防曬、定時喝水補充水分，避免發生熱傷害。由於，國際間BA.5帶來的疫情仍在發展中，王局長籲請民眾仍應自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣、戴口罩、勤洗手、保持社交距離。衛生局也呼籲符合接種COVID-19的民眾，應儘速完成接種，保護自身及親友健康。