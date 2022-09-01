符合抗病毒藥物適用對象確診者　台東衛生局：盡快讓醫師評估用藥

▲台東縣今新增249確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣1日新增249位確診者，223名民眾戶籍或居住地分在台東、26名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案48,717人、居隔者487人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣目前截至8/31下午16點為止，住院收治人數為24、加強版集中檢疫所為17人、居家照護現管人數有1934人。

台東縣衛生局表示，總計縣內共有2養護、4監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日新增1確診個案，為監所員工，其餘無新增。

近期因Omicron亞型變異株威脅，國內COVID-19確診病例數呈增加趨勢，為降低感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，台東縣衛生局請民眾盡快完成應接種劑次疫苗，尤其重症高風險族群像是65歲以上應盡快完成2次追加劑接種(第一次追加劑接種間隔滿5個月(150天)即可)、出生滿6個月至4歲請盡快完成2劑疫苗接種(第一劑接種間滿4週即可接種第二劑)，如確診個案建議於確診3個月後再接種以延長疫苗保護力。

衛生所再次提醒新冠肺炎確診個案如您符合新冠抗病毒藥物使用對象如年滿65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺病、失智及免疫不全疾病等，請盡快(5天內)給可開立抗病毒藥物合約院所醫師評估用藥，也可降低重症發生風險，新冠疫情資訊請參考台東縣衛生局官網(主題專區-新冠病毒防治)：https://www.ttshb.gov.tw/