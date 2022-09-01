稱「侯當年勾政見發表非辯論」　侯辦拿3證據打臉林佳龍謊言

▲侯友宜競選團隊公布4年前照片 。（圖／侯友宜競選團隊提供）

記者崔至雲／新北報導

侯友宜競辦今（30）日公布新北市長侯友宜4年前參選時的辯論會照片，反駁民進黨新北市長參選人林佳龍的「騙人說」。侯辦表示，未料林佳龍稍早接受訪問時竟表示，侯參加的是政見發表會，選擇再次撒謊。傍晚再提出3項鐵證，拆穿林佳龍謊言。

侯辦發言人吳亮賢首先重申，侯友宜與當時的民進黨新北市長參選人蘇貞昌院長進行辯論式電視政見發表會，眾多新聞媒體皆以「辯論」二字下標報導，在此教學林佳龍，只要在網路搜尋引擎鍵入關鍵字即一清二楚，若這樣還不會，可委由幕僚協助。

侯辦今並提出三項鐵證，第一，全國法規資料庫中的「公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法」第18之1條第一項清楚寫道「直轄市長、縣（市）長選舉，電視政見發表會經同一選舉區三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之」，第二項並說明「電視政見發表會，以辯論方式為之時，其辦理人員及程序如下」。

第二，新北市選委會Youtube頻道的新北市第3屆市長公辦電視政見發表會影片中，第50秒至1分5秒主持人說明程序時，清楚說道「本次電視政見發表會是納入辯論方式」。

第三，侯友宜今已被媒體曝光，在今天遞交的新北市長選舉公辦政見發表會意願調查表中，清楚勾選以「辯論式」辦理，如同四年前侯友宜參與辯論會的結果，也跟林佳龍四年前與盧秀燕市長辯論會「一模一樣」，相關文件在新北市選委會即可下載，一目了然。

吳亮賢呼籲，這三項資訊皆是公開網站即可查閱，林佳龍沒有改變的勇氣，也沒有認錯道歉的勇氣，至少要有查資料的勇氣，「敬告林佳龍，說了一個謊言，只能用無數的謊言來圓，面對事實，回頭是岸」。

