快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

▲五福橋屬於高雄港警總隊轄區的愛河，發現一具浮屍，現在正在打撈中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄愛河又有浮屍，2日下午4點多左右，就在五福四路的愛河橋有民眾發現水面上有漂浮物，仔細一看才發現是人體，所以趕緊通報消防隊前往救援打撈，初步了解是屬於高雄港務總隊的轄區，而浮屍身份還有待確認，而這起浮屍案件也是從8月10日開始，連續的第五具浮屍。

高雄市從8月10日開始，前鎮河驚見女浮屍讓民眾嚇壞急報警，接下來在12日也在高雄港第一船渠驚見女浮屍體，當時這名浮屍身穿黑衣黑褲卡遊艇下，接下來，在8月18日，高雄愛河當中，又有民眾發現一名婦人漂河面嚇壞報警，救起之後也是送醫不治，最後在8月20日，《愛河之星》也發現一具浮屍，是一名藍衣女子漂浮河中，也飄來刺鼻屍臭狂臭。現在又發現一具，這也是高雄市23天來的被發現的第五具浮屍。

警消人員大約在下午五點左右撈起，初步掌握是一名67歲的男性，目前警方正在通知家屬前來，並且釐清相關的死因。

▲五福橋屬於高雄港警總隊轄區的愛河，發現一具浮屍，現在正在打撈中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警消已經打撈起，目前港警正在清查身份 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995