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金鐘視帝傅孟柏代言！高雄城市書展9月開跑　主視覺曝光

▲「高雄城市書展：左圖右書」主視覺亮相，邀請〈APUJAN〉品牌行銷團隊的藝術總監詹朴操刀。（圖／高雄市文化局提供）

▲「高雄城市書展：左圖右書」主視覺亮相，邀請設計師詹朴操刀，金鐘視帝傅孟柏擔任代言人。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2022年「高雄城市書展：左圖右書」將於9月開跑，高雄市文化局今(2日)公布主視覺，由知名設計師、〈APUJAN〉品牌行銷團隊的藝術總監詹朴操刀，並由金鐘視帝傅孟柏擔任代言人。

歷時8年籌備、高雄首創全台唯一的「圖書館與書店共構」夢想終於實現，9月開始啟用的「高雄市立圖書館共構會展文創會館」，將創公共圖書館營運的新形態、全面提升城市閱讀體驗。

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由高雄市立圖書館和青鳥文化制作聯手合作舉辦首屆的「高雄城市書展」，在這個科技充斥的現代中，透過不能滑來滑去的文字閱讀，以最原始純粹的方式，製造一場「左圖右書」的浪漫相遇。

2022年「高雄城市書展：左圖右書」呼應今年「台灣設計展」在高雄的盛事，以設計深化閱讀體驗的質感。主視覺由知名設計師、〈APUJAN〉品牌行銷團隊的藝術總監詹朴操刀，將蔚藍的藍天與深邃的海洋顏色融為一體，展現「高雄」晴空萬里、明亮大器的城市意象，搭配書本形狀的大樓與波浪設計，表達「閱讀就像是一場場日常生活的冒險，在想像與現實之間，帶你去到不同的地方」。

除了讓人意象強烈的主視覺，由金鐘獎最佳男主角傅孟柏擔任代言人同樣令人驚喜，與高雄有深刻連結的他，多部電影作品都在高雄拍攝，2018年也以入圍金馬獎之姿參與「高雄拍」短片計畫、參與三次高雄電影節。他認為「閱讀絕對有個重要的意義，就是『安靜』，面對隨時都在劇烈變化的生活。」相較於設計師詹朴為閱讀開拓的想像，他為閱讀收斂出的內在意義同樣深刻。

文化局透露，即將釋出的「高雄城市書展」形象影片，將以圖書館與書店的浪漫相遇的閱讀眼光，展現截然不同的城市景觀。而2022年「高雄城市書展」作為兩大重要閱讀場域的開端，將為高雄正式開啟全新閱讀風景。

高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書館不僅是台灣新圖書館運動創造者，如今更率全國之先，因應支持出版業而生的營運成本，以BOT方式打造圖書館共構書店的文創會館，將權利金挹注於總圖的營運、延伸公共借閱權的概念。讓圖書館不僅是保存文明火種的聖殿、知識流動的公共領域，更可以是一座閱讀的遊樂園，透過與不同閱讀場域的共構，展現全新的人文價值。

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