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「幫妳調整姿勢」！古箏淫師環抱少女揉捏胸部　她忍6年提告

▲桃園市李姓男子去年1月間清晨6時許，騎車發現高中女生獨自上學，竟強拉女生至田間親吻猥褻，女生猛抓李男臉部反擊才免於繼續受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲有「台灣古箏王子」之稱王姓男子，6年前對未滿14歲女學生，在古箏教室內上課時，以調整姿勢為藉口以手伸入衣服內摸胸得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

自稱「台灣古箏王子」張姓男師遭控6年前於古箏教室以「調整姿勢」為由，對13歲女學生小玲（化名）伸出狼爪，揉捏胸部猥褻得逞，無助小玲向母親友人吐心聲，但友人認事態嚴重告知小玲父母，雙方以9萬6000元達成和解。豈料，成年後小玲從母親口中得知張男賠2萬8後就未再清償，決定提告。士林地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年4月有期徒刑。

判決指出，張男於2014年7月28日至2015年6月13日為小玲古箏老師，張男明知小玲當時未滿14歲，竟趁上課之際，向小玲稱「要調整姿勢」藉此站在小玲身後，雙手先放置於小玲肩膀上，再將雙手從小玲上衣領口伸入內衣，撫摸、揉捏胸部，猥褻得逞，小玲隔天告知母親友人，其母友人再告知小玲父母，雙方約簽訂和解書，以96000元、分24期償還，但張男僅賠2萬8千元後，即未再清償。

小玲母親不捨心愛女兒受2次傷害，因此將張男「賴帳」事情放在心裡，直到去年12月，一家三口在談論新聞事件，小玲母親才侃侃而談張男未賠償剩餘金額，21歲小玲得知後，覺得自己可以面對這件事，因此決定提告。

▲最容易成為愛情奴隸的3星座女生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男對自己學生伸出鹹豬手，成年後的女學生決定提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

案發6年後挨告的張男上法院時辯稱，確實有碰觸小玲腰背部，並簽和解書也付2萬8，卻矢口否認有對當時年僅13歲的小玲犯強制猥褻罪，他稱「小玲說看到我的招牌才來報名，當時她填資料是填姓名、住址及出生年月日」上課都穿便服，因此無法知道她幾歲，上課期間也只聊古箏，完全看不出來是國中生，看起來像20幾歲。

他接著解釋，小玲上課時彎腰駝背很嚴重，才用左手敲打腰背做提醒動作；至於和解書，是因小玲父在電話中威脅要讓他身敗名裂、訴諸媒體，無法在學校教古箏、社會無法立足，且小玲母也在他太太面前說要教訓，說他教學有不當肢體接觸，要他道歉賠錢，否則不會放過，為避免20幾年彈古箏努力付諸流水因此才同意賠償簽和解書。

張男委任律師替他辯護稱，案發因小玲彈古箏有駝背，經提醒改進，但小玲均無法達成，因此被告坐小玲右邊，用左手碰觸其腰部提醒4、5次，當時小玲也無異樣或表示反對；案發小玲父就打電話質問對小玲做何事，而小玲父完全不聽解釋，不斷放話要向媒體揭露教學對女學生有不當碰觸，要讓他身敗名裂、無法在學校及社會立足，被告是為了息事寧人才道歉。

小玲出庭指出，案發時張男坐在她右邊，然後將他左手扶在腰上，又起身到她背後，將雙手放她肩膀上，更說「妳的肩膀太僵硬了」接著開始按摩肩膀，接下來就將右手伸入衣服內，再伸進內衣直接觸摸胸部，又以左手壓著肩膀，右手不斷搓揉胸部，期間更感受到肩頰骨後方有不明物體頂著，當下想反抗但不敢動，過程大概10分鐘，不僅如此，張男甚至在搓揉過程中還問「這樣有沒有比較放鬆」，最後更交代不要告訴爸媽。

小玲接著說，當時父親知道後，很生氣有問是否要報警，但她想若報警就必須要把事發經過重述一次，而當時太害怕，不想再回想起經過，選擇不報警，後來張男打電話到家裡要求和解、高抬貴手放過，與父母親討論後先暫緩提告，和解條件是要賠償9萬6千元。

直到去年間跟父母親聊到這件事，才發現張男沒有付完所有賠償金，只付了一小部分，經過家庭會議後，認為現在可以面對這件事情，而且張男沒有認錯，所以才決定要提起告訴，且在案發後2年，只要想起這件事都會反胃想吐，洗澡也不敢照鏡子，甚至不斷搓洗身體到破皮。

法官認若非親身經歷，實難憑空杜撰此情節，且張男也自承與小玲及其父母互動良好、無任何異狀，小玲都有正常繳費，可見雙方應無仇隙或糾紛，若僅單純以教學上須調整姿勢為由而拍打小玲腰背部作為提醒，而小玲已上課多次，理應會了解是有「教學上需求」，且當時年紀尚輕，應無刻意藉此設詞攀誣或羅織張男入罪動機及理由。

合議庭審酌張男明知小玲案發時未滿14歲，為人師表，理應教授專業知識，竟為滿足自己私欲，利用上課之便，在教室內利用小玲年幼懵懂，不知如何自我保護機會，強制猥褻得逞，且始終否認犯行，反而一再指責遭小玲父脅迫才簽立和解書，難認有真摯悔意，迄今未向小玲道歉，雖有意願再依和解約定給付全額犯後態度，自陳高中畢業、已婚、育有1成年子女，現在無收入，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月。全案可上訴。

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